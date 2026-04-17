Из нижнекамской больницы выписали последних пострадавших при ЧП на НКНХ

Четверо пациентов завершили лечение, девять человек остаются в клиниках Москвы в стабильном состоянии

Фото: Динар Фатыхов

Из Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы выписаны последние четыре пациента, пострадавшие при происшествии на «Нижнекамскнефтехиме». Об этом «Реальному времени» сообщили в Минздраве Татарстана.

Состояние выписанных оценивается как удовлетворительное. Далее они будут находиться под амбулаторным наблюдением.

Ранее были выписаны пациенты, проходившие лечение в Республиканской клинической больнице, а также один пациент из НМИЦ имени Бурденко. По данным ведомства, в настоящее время в московских клиниках остаются девять пациентов из Нижнекамска. Их состояние оценивается как средней тяжести и удовлетворительное, стабильное, с положительной динамикой.

Ранее «Реальное время» писало, что после происшествия на «Нижнекамскнефтехиме» превышения содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано.

Ариана Ранцева