Кремль оценил роль Европы и заявил о контактах с Китаем

Песков сообщил о подготовке визита Путина и позиции РФ по международным вопросам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о росте прямой вовлеченности европейских стран в конфликт вокруг Украины. По его словам, все соответствующие нюансы были изложены в заявлении Минобороны РФ.

Также Песков сообщил, что Россия приветствует перемирие между Израилем и Ливаном и рассчитывает, что сторонам удастся избежать возобновления боевых действий.

По его словам, Россия по-прежнему готова принять иранский обогащенный уран, однако данное предложение не востребовано со стороны США.

Кроме того, представитель Кремля подтвердил, что визит президента РФ Владимира Путина в Китай готовится. Даты поездки будут объявлены Москвой и Пекином синхронно.

Песков также сообщил, что Путин проведет оперативное совещание Совета безопасности РФ.

