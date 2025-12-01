Казань обновила температурный рекорд 29 ноября

Столбики термометров достигли +6 градусов

Фото: Динар Фатыхов

В Казани зафиксирован новый температурный рекорд для 29 ноября. По данным Гидрометцентра Татарстана, максимальные значения температуры воздуха в городе 29 ноября превысили предыдущий показатель, установленный почти полвека назад.

Согласно метеосети Казани, на метеостанции «Казань» воздух прогрелся до +5,8 градуса. Еще более высокие значения были зарегистрированы на авиационных метеостанциях «Казань-Аэропорт» и «Казань-Сокол», где температура достигла +6.

Предыдущий абсолютный максимум температуры для 29 ноября был зафиксирован в 1977 году на метеостанции «Казань» и составлял +5.

Рената Валеева