Казань обновила температурный рекорд 29 ноября
Столбики термометров достигли +6 градусов
В Казани зафиксирован новый температурный рекорд для 29 ноября. По данным Гидрометцентра Татарстана, максимальные значения температуры воздуха в городе 29 ноября превысили предыдущий показатель, установленный почти полвека назад.
Согласно метеосети Казани, на метеостанции «Казань» воздух прогрелся до +5,8 градуса. Еще более высокие значения были зарегистрированы на авиационных метеостанциях «Казань-Аэропорт» и «Казань-Сокол», где температура достигла +6.
Предыдущий абсолютный максимум температуры для 29 ноября был зафиксирован в 1977 году на метеостанции «Казань» и составлял +5.
