В Нижнекамске директора музыкальной школы могут осудить за трудовые махинации — ущерб 847 тысяч рублей

Глава учреждения в течение длительного времени фиктивно трудоустраивала своего родственника, получая за него заработную плату

Прокуратура Нижнекамска провела проверку в детской музыкальной школе №6 и выявила нарушения антикоррупционного законодательства. По данным надзорного ведомства, директор учреждения в течение длительного времени фиктивно трудоустраивала своего родственника, получая за него заработную плату. В результате бюджету был причинен ущерб в размере 847 тысяч рублей.

Материалы проверки переданы в следственные органы, по итогам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по статьям «мошенничество» и «злоупотребление должностными полномочиями». Ход расследования находится на контроле прокуратуры. Кроме того, директор школы уволена с должности в связи с утратой доверия.

Наталья Жирнова