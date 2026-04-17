Приложение для проверки возраста, созданное в ЕС, было взломано за две минуты

По мнению основателя Telegram Павла Дурова, за этим инцидентом стоит продуманный план европейских властей, состоящий из трех этапов

Основатель Telegram Павел Дуров заявил о быстром взломе специального приложения для проверки возраста, разработанного Европейской комиссией. По его мнению, этот инцидент может стать предлогом для введения масштабной системы слежения за гражданами ЕС.

Как сообщил Дуров в своем Telegram-канале, Европейская комиссия представила новое приложение для проверки возраста пользователей социальных сетей. Разработка заняла более года, однако система была взломана всего за две минуты.

По мнению основателя Telegram, за этим инцидентом стоит продуманный план европейских властей, состоящий из трех этапов. Первый этап — презентация приложения, якобы уважающего конфиденциальность пользователей. Второй — организованный взлом системы. Третий — отказ от конфиденциальности под предлогом исправления уязвимостей.

Дуров считает, что целью европейских властей является создание механизма слежения за пользователями социальных сетей под видом защиты конфиденциальности. Он утверждает, что недавний инцидент со взломом приложения был специально организован для обоснования таких изменений.

Напомним, что ЕС планирует ввести обязательную проверку личности для всех пользователей социальных сетей и ограничить доступ к ним для лиц младше 18 лет.

Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров выступил с другой критикой — в адрес WhatsApp*



Наталья Жирнова