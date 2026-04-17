Здание лицея имени Булатова в Кукморе обновят за 407 млн рублей

Многопрофильный лицей имени М. Булатова в Кукморе проходит процесс капремонта. На обновление трехэтажного здания выделено 407 миллионов рублей, сообщает Минстрой РТ. При этом объект включен в государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий».

Строительные работы уже начались, и на данный момент их выполнение достигло 22%. Специалисты занимаются ремонтом кровли, заменой оконных блоков, обновлением инженерных коммуникаций и внутренней отделкой помещений.

В рамках проекта планируется не только провести капитальный ремонт здания, но и благоустроить прилегающую территорию. Дополнительно учебное заведение будет оснащено новым оборудованием и современной мебелью.

Стоит отметить, что в текущем году в Татарстане по программе будут отремонтированы 6 школ в 5 муниципальных районах. Общий объем финансирования данных объектов составляет более 1,745 миллиарда рублей. Напомним, что в этом году в Кукморском районе отремонтируют не только лицей, но и среднюю школу с углубленным изучением отдельных предметов имени Мансурова, на которую потратят более 250 млн рублей.

Наталья Жирнова