Суд оштрафовал татарстанца на 1,5 млн рублей за взятки в размере более 3,3 млн рублей

Руководитель попросил обеспечить беспрепятственный проезд грузовиков через посты весового контроля

Фото: Артем Дергунов

В Лениногорске суд назначил экс-директору ООО «АвтоТрансСтрой» штраф в размере 1,5 млн рублей за взятки, сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По данным следствия, руководитель с 2020 по 2024 год просил сотрудников ТУ Альметьевск РГУ «БДД» обеспечить беспрепятственный проезд грузовиков через посты весового контроля. За такую «помощь» он передал работникам более 3,3 млн рублей.

В итоге директора признали виновным в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

Никита Егоров