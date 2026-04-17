В Казани опровергли слухи о конфликте учителя с учеником, который выпал из окна школы №98
Накануне в казанской школе №98 произошел инцидент с участием ученика, в результате которого ребенок был госпитализирован. По информации управления образования исполкома Казани, состояние мальчика на данный момент стабильное, он находится под наблюдением врачей.
Также управление опровергло распространяемые в СМИ сведения о якобы некорректном поведении педагога по отношению к ученику.
— Учитель много лет работает в образовании, коллеги его ценят за профессионализм, а родители стремятся записать своих детей в его класс, — заявили в управлении.
В связи с произошедшим в образовательном учреждении проводятся дополнительные психологические мероприятия. Психологические тренинги запланированы для всех параллелей школы, а с классом, где обучается пострадавший ученик, будет проведена отдельная работа специалистов.
