В Казани на сутки останется без воды часть Ново-Савиновского района

Фото: Динар Фатыхов

В связи с проведением работ по подключению нового водопровода в Ново-Савиновском районе города Казани будет временно отключена подача воды. Работы запланированы на период с 9:00 23 апреля до 9:00 24 апреля, сообщает «Водоканал».

Под отключение попадут дома на улицах Адоратского, Лаврентьева и Фатыха Амирхана. В зоне отключения окажутся два многоквартирных дома и четыре административных здания:

Адоратского, 21б, 21в;

Академика Лаврентьева, 1а, 1/1, 3, 3 корп.1,2; 3а, 3а корп.1,2,3,4,5; 3Б, 10а;

Фатыха Амирхана, 12а, 12б, 12.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Жителям указанных адресов рекомендуется заранее запастись водой и скорректировать свои планы с учетом временного отсутствия водоснабжения. Коммунальные службы обещают завершить необходимые работы в кратчайшие сроки и постараются восстановить водоснабжение раньше установленного времени.



Наталья Жирнова