В России зафиксировали рост заболеваемости населения в 2025 году — +3%

Сообщается, что частичная причина роста связана с улучшением выявляемости заболеваний благодаря повышению доступности медицинской помощи

По данным вице-премьера России Татьяны Голиковой, в 2025 году был отмечен рост общей заболеваемости населения страны. Показатель увеличился на 3% по сравнению с предыдущим годом, при этом первичная заболеваемость выросла на 0,3%. Об этом стало известно на итоговой коллегии Минздрава.

Рост зафиксирован практически во всех категориях заболеваний. Как пояснила вице-премьер, частичная причина роста связана с улучшением выявляемости заболеваний благодаря повышению доступности медицинской помощи. Это стало возможным благодаря развитию медицинской инфраструктуры, обновлению оборудования и усилению кадрового состава медучреждений.

Несмотря на увеличение числа медицинских работников — 7,8 тысячи врачей и 6,1 тысячи специалистов среднего звена, сохраняется потребность в дополнительном персонале.

В то же время отмечается положительная динамика в сфере доступности высокотехнологичной медицинской помощи. В 2025 году ее получили более 1,7 миллиона человек, что на 11% превышает показатели предыдущего года. Также на 12% увеличился охват населения медицинской реабилитацией.

В Татарстане активно расширяют охват профилактическими мероприятиями: в прошлом году диспансеризацию прошли более 1,46 миллиона жителей республики во всех возрастных группах, а в текущем планируют осмотреть на 20 тысяч человек больше и открыть запись через мессенджер Max. Вместе с тем медики отмечают проблему недоверия граждан к приглашениям на обследования из-за мошенников и низкую активность в прохождении важных процедур по выявлению рака. Подробнее — в материале «Реального времени».



