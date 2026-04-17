Российская ПВО за ночь сбила 62 БПЛА, часть из них — над Ленинградской областью

Об этом сообщили в Минобороны РФ

В течение прошедшей ночи, в период с 20.00 мск до 7.00 мск, российскими средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 62 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над страной. Об этом сообщают в Минобороны РФ.

Под удар нападения попали Астраханская, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ленинградская, Новгородская области и Республика Крым. Конкретные числа по каждому региону министерство обороны не приводит.

При этом, по данным губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, над Ленинградской областью было сбито как минимум 12 БПЛА.

— В Ломоносовском районе в результате падения БПЛА сообщается о повреждении осколками одного транспортного средства и окон соседнего здания. Также фиксируют падение обломков БПЛА в Выборгском районе,— сообщил Дрозденко.

В Выборгском районе в Ермилово в результате падения обломков произошло возгорание складского помещения, но о пострадавших информации нет.

Наталья Жирнова