Температурные качели апреля: в Татарстане погода изменится от +18 до +5 градусов за неделю

20 апреля из-за циклона ожидаются дожди и даже мокрый снег

Сейчас погода в республике характеризуется спокойной и сухой погодой благодаря полю повышенного атмосферного давления. Температура воздуха днем держится в пределах от +13 до +18 градусов, сообщает Гидрометцентр республики.

В предстоящие выходные погоду будет определять циклон и его атмосферные фронты. В субботу ожидаются осадки: ночью местами небольшой дождь, а днем дожди пройдут на большей части территории региона. Температурный режим составит от +4 до +9 ночью и от +11 до +16 днем. Воскресный день также пройдет с дождливой погодой. Температурный фон останется практически неизменным: ночью от +4 до +9, днем от +10 до +15 градусов.

Начало следующей недели принесет еще большее похолодание. 20 апреля из-за циклона ожидаются дожди и даже мокрый снег. Температура воздуха днем составит от +5 до +10 градусов.

