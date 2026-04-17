В Казани временно приостановили движение троллейбусов четырех маршрутов

11:52, 17.04.2026

Причина остановки — повреждение контактной сети

Фото: Динар Фатыхов

В Казани временно приостановили движение троллейбусов маршрутов №6, 8, 9, 12. Причина остановки — повреждение контактной сети на ул. Мавлютова, 17. Причем сеть повредилась в связи с изношенностью инфраструктуры, сообщила пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

— На месте работают аварийные службы. Просим заранее планировать свой маршрут, — говорится в сообщении.

По состоянию на 12:35 мск движение транспорта восстановлено, сообщили на предприятии.

Ранее сообщалось, что Казань наряду с Мытищами оказалась лидером качества жизни по транспорту.

Никита Егоров

