В Казани временно приостановили движение троллейбусов четырех маршрутов
В Казани временно приостановили движение троллейбусов маршрутов №6, 8, 9, 12. Причина остановки — повреждение контактной сети на ул. Мавлютова, 17. Причем сеть повредилась в связи с изношенностью инфраструктуры, сообщила пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».
— На месте работают аварийные службы. Просим заранее планировать свой маршрут, — говорится в сообщении.
По состоянию на 12:35 мск движение транспорта восстановлено, сообщили на предприятии.
