В Татарстане запустили новую программу выплат для молодых учителей — по 90 тысяч на 100 специалистов

Кабмин Татарстана утвердил порядок предоставления специальной выплаты «Наш новый профессионал» для педагогов государственных профессиональных образовательных организаций. Документ подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Программа поддержки предусматривает ежегодное награждение не более 100 молодых специалистов. Размер выплаты составит 90 тысяч рублей, которые будут перечислены в два этапа: 40 тысяч рублей после подписания соглашения и 50 тысяч рублей до 31 мая следующего года.

Участниками программы могут стать педагоги до 35 лет со стажем работы не более 5 лет, имеющие профильное образование и работающие в должности преподавателя или мастера производственного обучения. При этом специалист должен быть гражданином России и проживать на территории Татарстана.

Выплату получат победители конкурсного отбора, который включает тестирование профессиональных знаний и психологическое собеседование. Важным условием является обязательство педагога проработать в образовательной организации не менее года после получения выплаты.

Программа направлена на поддержку молодых специалистов и стимулирование их профессионального развития, включая разработку инновационных подходов к обучению и участие в профессиональных конкурсах. При этом один педагог может получить выплату не более двух раз.

Напомним, что в Татарстане запустят премию в 120 тысяч рублей для молодых воспитателей.

Наталья Жирнова