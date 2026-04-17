В Нижнекамске проверили укрытия после жалоб жителей — часть помещений непригодны для эвакуации

Выявлено, что некоторые подвалы непригодны для использования из-за опасных спусков или проходящих коммуникаций

Глава Нижнекамского района Радмир Беляев совместно с прокуратурой проверил состояние городских укрытий. В ходе инспекции были обследованы подвалы под управлением УК «Эйбэт» и «Жилье».

Проверка показала, что часть помещений не соответствует необходимым требованиям. Управляющие компании уже начали работы по устранению недостатков. Особое внимание уделялось наличию доступа, освещения, воды, аптечек и мест для сидения. Выявлено, что некоторые подвалы непригодны для использования из-за опасных спусков или проходящих коммуникаций. Параллельно ведется поиск альтернативных мест укрытия — паркингов, торговых объектов и социальных учреждений.

Власти работают над улучшением системы информирования жителей о ближайших укрытиях. Решается вопрос оперативного доступа в помещения через домофоны и электронные замки. Все выявленные проблемы будут рассмотрены на заседании антитеррористической комиссии с участием управляющих компаний.

Ночь на 10 апреля показала: многим татарстанцам оказалось негде укрываться от ракетной угрозы. Некоторые жители Казани и Нижнекамска, поднявшиеся среди ночи по звуку сирен и попытавшиеся, как их учили, укрыться в убежищах, в лучшем случае обнаружили, что двери в них крепко заперты, а в худшем — что и убежища-то, по сути, нет. О том, в каком состоянии находятся сегодня городские укрытия, способны ли они защитить от серьезной бомбардировки и как на практике работает теория МЧС о том, что не занятое на работающих предприятиях население в убежищах не нуждается, потому что подлежит эвакуации, — читайте в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова