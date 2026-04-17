В Челнах дали старт Всероссийской акции «Вода России»
В рамках субботника более 1 500 участников собрали 369 мешков мусора и очистили 8 км территории
В Набережных Челнах дали старт новому сезону Всероссийской акции «Вода России». В экологическом мероприятии в рамках акции приняли участие 1 534 человека.
В ходе субботника было собрано 369 мешков мусора и очищено 8 километров территории. По видам отходов зафиксированы следующие показатели: стекло — 51 мешок, металл — 12, бумага — 23, пластик — 189, смешанные отходы — 94 мешка.
К акции по телемосту подключились участники из восьми регионов России: Московской, Ленинградской, Самарской и Ивановской областей, Республики Чувашия, Нижегородской области, Донецкой Народной Республики и Республики Северная Осетия — Алания. Также участие приняли три района Татарстана — Арский, Мензелинский и Алексеевский.
На мероприятии работала выездная редакция «Реального времени».
