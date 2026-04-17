Иран открыл Ормузский пролив на время перемирия
Проход для коммерческих судов будет доступен до окончания режима прекращения огня
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил об открытии Ормузского пролива для коммерческого судоходства на период действия режима прекращения огня.
Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в X.
По словам министра, проход для всех коммерческих судов через пролив объявляется полностью открытым. Он уточнил, что это решение будет действовать до окончания режима прекращения огня.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».