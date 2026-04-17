Иран открыл Ормузский пролив на время перемирия

16:13, 17.04.2026

Проход для коммерческих судов будет доступен до окончания режима прекращения огня

Иран открыл Ормузский пролив на время перемирия
Фото: Ali Hedayat на Unsplash

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил об открытии Ормузского пролива для коммерческого судоходства на период действия режима прекращения огня.

Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в X.

По словам министра, проход для всех коммерческих судов через пролив объявляется полностью открытым. Он уточнил, что это решение будет действовать до окончания режима прекращения огня.

Ариана Ранцева

