Росавиация опровергла полный запрет пауэрбанков на борту самолетов

В ведомстве подчеркнули, что рекомендации Уральского МТУ носят лишь рекомендательный характер

Фото: Динар Фатыхов

Росавиация опровергла информацию о полном запрете на провоз портативных зарядных устройств (пауэрбанков) на борту воздушных судов, о котором распространилась информация в СМИ.

— Ограничения на провоз таких устройств уже существуют — регламентируются как международными требованиями в области безопасной перевозки опасных грузов по воздуху, так и правилами авиакомпаний, — сказано в сообщении Росавиации.



Реальное время / realnoevremya.ru

В ведомстве подчеркнули, что рекомендации Уральского МТУ носят лишь рекомендательный характер, а оснований для тотального запрета на данный момент не существует. Инициатива распространилась на фоне случая с самолетом «Уральских авиалиний», когда в феврале во время рейса из Екатеринбурга в Стамбул произошло возгорание пауэрбанка.

Ранее в Татарстане на 40% вырос спрос на внешние аккумуляторы высокой емкости.

Наталья Жирнова