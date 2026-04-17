38 лет на двоих: суд Казани огласил приговор по делу «Бригады Джамая»

Ранее присяжные признали Андрея Нейдерова и Марата Гатиятуллина виновными в убийстве и покушении

Обвинительный приговор по делу «Бригады Джамая» только что огласил Приволжский райсуд Казани. Андрея Нейдерова наказали сроком в 19 лет колонии строгого режима, Марата Гатиятуллина — сроком в 19 лет и 6 месяцев. Ранее оба вердиктом коллегии присяжных признаны виновными и не заслуживающими снисхождения по эпизодам жестокого убийства в 1993 году и покушения в 2001 году.

Перед оглашением приговора судья Руслан Байбиков прекратил преследование третьего фигуранта этого дела Виталия Фадеева в связи с его смертью.

В прениях гособвинители Сергей Якунин и Альфия Явдолюк запрашивали для двух живых подсудимых по 22 года колонии строгого режима. В ходе следствия оба вину отрицали.

Сегодня в последнем слове Андрей Нейдеров заявлял, что столь высокие сроки за преступления, которые он не совершал, — это недоразумение. Финальная речь Марата Гатиятуллина была более развернутой:

— Пять лет пытаюсь доказать невиновность. Я не совершал этого. Кому легче станет, если меня посадить. Доказательств нет, одни предположения и домыслы... Я — не участник этих событий. Прошу восстановить справедливость!

Также в своем выступлении Гатиятуллин поставил одной из свидетельниц диагноз — рассеянный склероз. По данным стороны обвинения, никакими документами это заявление не подтверждается.

Вкратце напомним, дело так называемой бригады Джамая районный суд рассматривает повторно. Год назад коллегия присяжных признала пятерку подсудимых невиновными, после чего на свободу вышли Марат Гатиятуллин, Андрей Нейдеров, Виталий Фадеев и Олег Веселов, а Ринату Хабибуллину отменили домашний арест.

Летом 2025-го Верховный суд Татарстана отменил оправдательный приговор, но к старту нового процесса обвиняемый Фадеев успел уйти из жизни, Веселов заключил контракт с Минобороны РФ и ушел на фронт, а дело Хабибуллина выделили в отдельное производство, поскольку его обвинения с другими не пересекаются.

Повторно суд рассматривал дело против покойного Фадеева, а также Нейдерова и Гатиятуллина, причем с января оба вновь находятся под стражей — меру пресечения им изменили в связи с информацией от стороны обвинения о давлении на потерпевших.

Напомним самый тяжкий эпизод данного дела. По версии силовиков, в 1992 году внутри ОПГ «Борисковские» образовалась группировка «Бригада Джамая». В мае 2001-го ее лидер Равиль Гатиятуллин (скончался в 2020-м, до начала суда) приказал устранить представителя молодежной группировки «Бригада Мансура» Дамира Сунгатуллина.

Как полагала сторона обвинения, жертву подпоил в ресторане и вывез на площадку швейной фабрики «Девон» один из группировщиков Алексей Куликов (ныне покойный), а там их встретили Марат Гатиятуллин (племянник Джамая), Веселов и Андрей Нейдеров и вместе с подельником хладнокровно расстреляли пьяного, а затем закопали тело на территории фабрики.



Также Гатиятуллину, Нейдерову и Фадееву вменяли покушение на убийство участника конкурирующей группировки Хайруллина в 1993 году. По версии следствия, в Хайруллина стреляли не менее шести человек, он получил одно огнестрельное ранение и был спасен врачами.

Нейдеров и Гатиятуллин в суде категорически отрицали вину. При этом первый подтверждал лишь одно обстоятельство — помогал Куликову закапывать тело убитого на фабрике, но свидетелем и тем более участником расправы не был.