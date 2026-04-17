В Татарстане врача обвиняют в получении взяток

По версии следствия, медик оформляла фиктивные справки и получила более 130 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении врача — психиатра-нарколога одного из медицинских учреждений Зеленодольска. Об этом сообщили в СК РТ.

Медицинский работник обвиняется в получении взяток, превышении должностных полномочий и служебном подлоге (ч. 3 ст. 290 УК РФ, п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, ч. 2 ст. 292 УК РФ).

По версии следствия, в 2024—2025 годах обвиняемая получила от четырех местных жителей, ранее лишенных водительских удостоверений за управление автомобилем в состоянии опьянения, незаконные денежные вознаграждения на общую сумму 86 тыс. рублей. За это она изготавливала фиктивные медицинские заключения, позволявшие повторно получить права без сдачи необходимых анализов.

Кроме того, в 2025 году женщина получила через посредника 50 тыс. рублей за подмену анализов гражданина, подозреваемого в употреблении наркотических средств. По данным следствия, эти деньги она похитила.

Следователи сообщили, что собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ариана Ранцева