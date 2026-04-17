Глава СК России затребовал доклад по ЧП с ребенком в Казани

Уголовное дело возбуждено после падения ученика из окна школы, ребенок в тяжелом состоянии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после травмирования ребенка в одном из учебных заведений Казани.

Поводом стали публикации в СМИ, согласно которым ученик получил травмы при падении из окна школы. Ребенок был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

По данному факту следственными органами СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность).

Глава ведомства поручил руководителю следственного управления по региону Валерию Липскому представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах произошедшего.



Ариана Ранцева