На программу развития ЖКХ в пяти поселениях Актанышского района направят более 100 млн рублей
Работы будут направлены на улучшение коммунальной инфраструктуры для более чем 2 тысяч татарстанцев
В Татарстане была опубликована программа комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры пяти сельских поселений Актанышского района Татарстана на 2026—2036 годы. Согласно документам, речь идет об Аккузовском, Казкеевском, Аишевском, Атясевском и Верхнеяхшеевском поселениях, в которых на данный момент проживает около 2,2 тысячи человек.
Согласно документам на портале правовой информации Татарстана, программа будет финансироваться из бюджетных средств и распределена в разных объемах по пяти селам. Общая сумма программы, которая продлится до 2036 года, составляет 104 млн рублей.
Среди задач проекта, согласно документам:
- обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям;
- совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры;
- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».