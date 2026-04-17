На программу развития ЖКХ в пяти поселениях Актанышского района направят более 100 млн рублей

Работы будут направлены на улучшение коммунальной инфраструктуры для более чем 2 тысяч татарстанцев

В Татарстане была опубликована программа комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры пяти сельских поселений Актанышского района Татарстана на 2026—2036 годы. Согласно документам, речь идет об Аккузовском, Казкеевском, Аишевском, Атясевском и Верхнеяхшеевском поселениях, в которых на данный момент проживает около 2,2 тысячи человек.

Согласно документам на портале правовой информации Татарстана, программа будет финансироваться из бюджетных средств и распределена в разных объемах по пяти селам. Общая сумма программы, которая продлится до 2036 года, составляет 104 млн рублей.

Среди задач проекта, согласно документам:

обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям;

совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры;

модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей.



Напомним, что в Набережных Челнах за 205 млн рублей ремонтируют канализацию с износом в 85%. За годы эксплуатации внутренняя поверхность труб покрылась коррозией, нарушилась гидроизоляция, что приводило к частым авариям.

