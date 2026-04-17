Израиль и Ливан договорились о 10-дневном прекращении огня, но его уже нарушили

Режим перемирия вступил в силу с 01:00 по московскому времени 17 апреля

Израиль и Ливан достигли соглашения о десятидневном прекращении огня. Режим перемирия вступает в силу с 17:00 по восточному времени (01:00 по московскому времени 17 апреля). Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Трамп отметил, что провел беседы с президентом Ливана Жозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, по итогам которых стороны договорились официально начать перемирие. В переговорах также принимали участие вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и председатель объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн.

Американский лидер подчеркнул, что пригласил глав двух государств в Белый дом для проведения первых за 34 года содержательных переговоров между Израилем и Ливаном. Трамп выразил уверенность, что обе стороны стремятся к миру и что он будет достигнут в ближайшее время.

Однако, несмотря на вступление режима прекращения огня в силу, в первые часы объявленного перемирия Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила обстреливать ливанские города Аль-Хиам и Дбейбин на юге страны. Об этом сообщило национальное ливанское агентство NNA. Корреспондент агентства сообщил об артиллерийских ударах по этим городам, а также об обстреле из пулеметов. Кроме того, атаки беспилотников были зафиксированы в регионе Западное Бекаа.

Наталья Жирнова