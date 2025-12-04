Мансур Нуриев: «Сейчас в спорте осознают необходимость опоры на собственные силы»

Татарстанский инвестор нацелился завоевать российский рынок по обслуживанию ледовых арен, но пока проигрывает на домашнем «поле»

Фото: Артем Дергунов

«В Татарстане почти 60 ледовых арен — больше, чем в других регионах (за исключением Москвы — прим. авт.). Мы — общепризнанный «хоккейный» регион. Но только в трех муниципалитетах работают наши отечественные машины, собранные в Сокурах», — рассказывает основатель и гендиректор компании «Ледовар» Мансур Нуриев о трудностях вхождения на рынок. Один из первых производителей «комбайнов» по подготовке ледовых арен «подписался» на 260 млн рублей инвестиций в строительство завода в ОЭЗ «Иннополис», его техника включена в реестр российской продукции Минпромторга РФ. Казалось бы, все, что нужно для заключения офсетного контракта, выполнено. Но пойдут ли навстречу власти — вопрос. Пока же на льду «властвуют» американские и итальянские машины, обходящиеся бюджету вдвое дороже отечественных.

«Лед за миллион — это доступно бюджетам городов»

— Мансур Саматович, у вашей компании необычное название. Что значит «варить лед»? Раньше говорили иначе — «залить каток», в сильный мороз футбольное поле заливали водой из шланга, а после «схватывания» выравнивали поверхность специальными большими щитками. Или ошибаюсь?

— Да, так готовили катки под открытым небом десятки лет назад. А помните, как катались дети? Наверняка спотыкались и падали. Ведь поверхность катка не была ровной: встречались бугры, трещины, хлопья снега. Во время атаки в хоккее мальчишки с клюшками могли внезапно затормозить, шайба летела мимо ворот. Час игры — и лед «изрезан» лезвиями детских коньков. Еще труднее приходилось начинающим фигуристкам: прыжки можно было пробовать, но вращение волчком здесь не выйдет.

Реальное время / realnoevremya.ru

В крытых спортивных комплексах — идеально ровный лед. Профессиональные ледовые арены именно «варят», то есть поверхность катка полируют специальной ледозаливочной машиной, но с помощью тепла. В чем секрет? При ее движении по катку распрыскивается горячая вода — под воздействием высокой температуры неровности тают, а затем фрезой срезают несколько сантиметров изрезанного верхнего слоя. Так машина обрабатывает ледовую арену через каждые 30—45 минут, чтобы вернуть поверхность в гладкое рабочее состояние. Без этого спортсмены не смогут набрать нужную скорость при скольжении.

Горячий лед — это не только про остроту спортивной борьбы на катке, но и про свежесваренный лед на арене. Наши ледовые комбайны работают и на профессиональных аренах, и на уличных катках — время шлангов уходит. Хотя в некоторых местах продолжают заливать по старинке, и на этих катках можно выйти постоять.

— Хоккей и фигурное катание — наиболее зрелищные зимние виды спорта. В России построено немало спортивных комплексов, оснащенных ультрапередовыми европейскими технологиями и обеспеченных западной техникой для обслуживания. Как вы смогли преодолеть недоверие тренерского штаба команд и пробиться на российские спортивные арены?

— Отношение к российской технике резко изменилось после начала специальной военной операции в 2022 году. Если раньше преобладало предубеждение — в пользу зарубежной, пусть даже китайской продукции, то сейчас ситуация иная. И в спорте осознают необходимость опоры на собственные силы для обеспечения независимости страны от внешних факторов. Сегодня одни страны — друзья, а завтра могут оказаться в другой позиции.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В настоящее время в стране эксплуатируется больше 50 наших ледовых машин, собранных в промышленном парке «Сокуры». Они были поставлены в течение 2023—2025 годов. Мы считаем это очень хорошим показателем, учитывая, что в России насчитывается 850 профессиональных ледовых арен. Те «нашпигованы» иностранной ледовой техникой. После разрыва партнерских отношений с зарубежными поставщиками к нам не раз обращались с просьбой провести ремонт. Но найти запасные части к ним невозможно — приходилось изготавливать самостоятельно по их лекалам. Накопленный фонд американских, канадских и европейских ледовых машин постепенно выбывает из строя.

— Отсюда возникла идея собирать собственные машины?

— Да, во время ремонта к нам постоянно поступали запросы: «Есть ли у вас какая-то машина, которая могла бы делать катки?». Люди из школ, дворов и даже деревень искали решение. Раньше они покупали подержанные зарубежные машины, которые постоянно ломались, требовали бесконечного ремонта и при этом стоили дорого!

Мы задались целью — создать понятную, доступную и надежную российскую машину. Как русский автомат Калашникова: простой и точный в стрельбе.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В результате три года назад собрали навесное устройство. Это гениально просто: конструкция цепляется на трактор, заливаете в бак воду — и готово! Вы, наверное, видели, как на тракторы ставят щетки или плуги? Вот так же легко снимается и ставится наше устройство. С ним трактор просто летает в школьных дворах и в деревнях. На тракторе он может работать в любую погоду и передвигаться по обычным дорогам.

На днях власти Казахстана заключили с нами договор на пять машин. На прошлой неделе они увидели наши катки и решили попробовать технику у себя дома. Сейчас в стране запускается программа по строительству катков, и многие хотят поставить эти машины, потому что цена доступна практически любому сельскому поселению.

На пороге «ледового побоища»

— В сентябре этого года ваша компания подписала соглашение с ОЭЗ «Иннополис» о получении статуса резидента. Какие инвестиции готовите?



— В планах — построить собственный завод по сборке 100 ледовых машин в год. Совокупные инвестиции составят 260 млн рублей в течение пяти лет. В соответствии с нашим бизнес-планом собираемся построить четыре производственных комплекса общей площадью 6 тысяч кв. м. Они будут размещены на второй промышленной площадке «Иннополиса» в Лаишевском районе. Сюда собираемся перенести сборку трех модификаций бренда. Они способны обслуживать как профессиональные арены, так и тренировочные. Соглашение проходит экспертизу в Минэкономразвития РФ, но статус резидента получен.

— По сути вы претендуете на серьезное присутствие на российском льду, где властвуют американские и итальянские машины. Какие у вас «козыри»?

— В течение двух лет мы перешли к более сложной модификации и добавили в линейку еще три модели. Они основаны на образцах китайского производства. Сначала мы привозили из КНР машинокомплекты в разобранном виде, собирали на месте и крепили шильдик. Поскольку ледозаливочная техника — это достаточно крупное оборудование, в каркас умещалось максимум 2—3 механизма, то нам пришлось усовершенствовать конструкцию.

На сегодняшний день степень локализации нашей техники в России составляет 72%. Минпромторг разработал методику расчета и присвоения баллов локализации. Все, что можно было выполнить простыми способами: сварка, покраска, гибка, сборка и другие этапы без использования сложных технологий, мы реализовали. Две недели назад получили сертификат СТ-1, подтверждающий, что мы являемся российским производителем ледовой техники.

Затем планируем увеличить глубину локализации до 90%. Дело в том, что наша техника полностью электрическая. Мы изначально сделали ставку на электротягу. Техника работает на аккумуляторах вкупе с зарядным устройством — элементы китайского производства. Причем китайские батареи дорогие, на них приходится 20% стоимости машины.

«Батареон» может войти в ледовый проект

— С кем рассматриваете варианты локализации аккумуляторных батарей?

— Мы тестируем российские аналоги, но сразу перейти сложно. Это связано с необходимостью перепрограммирования контроллеров: важно обеспечить их совместимость с бортовой системой машины, чтобы они работали по единому протоколу. В рамках локализации обсуждаем интеграцию с «Батареоном», поставщиком батарей.

предоставлено ПАО "Совкомбанк"

В результате стоимость ледовых машин может снизиться. Сейчас цена варьируется от 10 до 13 млн рублей, что в два раза ниже зарубежных аналогов.

— Полгода назад раис Татарстана Рустам Минниханов объявил о запуске программы по строительству ледовых арен во всех муниципалитетах республики. Редкая удача, чтобы проект выстрелил. Обсуждается ли подготовка ГЧП-партнерства, например офсетный контракт?



— Если не ошибаюсь, то в муниципалитетах есть 38 катков, подведомственных Минспорту РТ. Всего же 60—65 ледовых арен, включая коммерческие и катки массового катания. Мы общепризнанный «хоккейный» регион. Но только в трех муниципалитетах работают наши машины. Пока потребности Татарстана в закупках оцениваются в четыре машины в год. Мы, конечно, хотели бы заключить с Татарстаном подобные соглашения на следующие пять лет, если это будет возможно.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Согласно законодательству, офсетные контракты предполагают инвестирование более 100 миллионов рублей в организацию производства. Мы, как производители, обязуемся вложить в производство 260 млн, а государство закрывает свои потребности, покупая нашу продукцию. Это очень эффективная форма сотрудничества. Мы ориентируемся на это.

— Поступает ли иностранная техника в страну?

— Да, продолжает идти по «серому» импорту. Значительная часть ввозится через страны, которые мы считаем дружественными. Кроме того, наблюдается практика, когда техника маскируется под продукцию из таких государств. Например, китайские производители или компании, выдающие себя за таковые, могут менять наименования и пытаться ввезти свою продукцию под видом товаров из дружественной страны. И меня, как основателя, собственника компании, всегда тревожит, когда средства, заработанные российскими налогоплательщиками, уходят за рубеж.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По количеству открытых ледовых площадок Россия занимает лидирующие позиции в мире. В нашей стране их насчитывается 5 500, и эта цифра продолжает расти (по данным на 2023 год). Ни одна другая страна мира не может похвастаться таким количеством. Мы немного уступаем лишь США и Канаде, родоначальникам хоккея, — там в силу климата больше крытых площадок. В нашей стране эти площадки в основном заливаются вручную. Мы рассчитываем на этот рынок и надеемся, что регионы с более стабильным обеспечением смогут поддерживать и содержать эти объекты.