«Даже за полцены никто не будет ждать восемь месяцев»: авторынок боится нового удара после утильсбора

Чем грозят российскому рынку новые правила экспорта автомобилей из Китая

Фото: Максим Платонов

Российский авторынок бьет тревогу: дилеры и так напряженно ждут скачка цен на машины из-за повышения утильсбора, однако часть машин может подорожать еще больше из-за другого решения правительства. На этот раз — китайского. Новые меры экспорта авто из Поднебесной повлияют на сроки поставок и, вероятно, на цены. Подробнее — в материале «Реального времени».

Китай поставлял новые машины под видом подержанных

С 1 января 2026 года Поднебесная вводит дополнительные ограничения на экспорт автомобилей из страны. Вывезти машину, с момента регистрации которой в Китае прошло менее 180 дней, будет возможно только при наличии разрешения от завода-производителя. Как уточнили на официальном сайте Минторга КНР, правила необходимы для содействия упорядоченному развитию экспорта подержанных авто с пробегом.

Меры продиктованы желанием Пекина повысить статус китайского автопрома и борьбой с серым рынком. Летом этого года Reuters писало о том, что Китай направлял за рубеж, в том числе в Россию, новые автомобили под видом подержанных с «нулевым пробегом». Так китайские производители обеспечивали рост продаж машин и «избавлялись» от моделей, продажа которых внутри страны была бы проблематичной.



Как заявил изданию консультант Китайской ассоциации автодилеров Ван Мэн, схемой пользовались тысячи продавцов. Из 436 тыс. подержанных легковых и коммерческих автомобилей, экспортированных из КНР в 2024 году, 90% были с «нулевым пробегом». Уже тогда некоторые игроки рынка осудили такой порядок — в частности, против продажи машин с «нулевым пробегом» высказывался председатель правления автопроизводителя Changan Чжу Хуарон. Он утверждал, что это может стать ударом для репутации китайских марок.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

Доля китайских брендов в России падает?

Согласно данным агентства «Автостат», по итогам октября в России каждая вторая проданная легковушка была китайской. При этом впервые более чем за два года доля моделей из Поднебесной опустилась ниже отметки в 50%. Востребованность снижалась в течение последних нескольких месяцев: в июле показатель составил 55,3%, в августе — 54,3%, а в сентябре — 51,3%. По словам директора агентства Сергея Целикова, в Белоруссии и России под местными марками собираются, к примеру, модели Belgee (Geely), Tenet или Xcite (Chery).

— Это естественным образом увеличивает рыночную долю отечественных брендов и уменьшает долю китайских, — говорит он.

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе «КАН Авто», сегодня на рынке наблюдается периодический дефицит отдельных моделей авто. Объясняется это значительным ростом продаж в октябре — более чем на 30% по сравнению с сентябрем.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Ориентировочный рост цен — 5—10%»

— Новые экспортные требования Китая затрагивают прежде всего поставки автомобилей по параллельному импорту, то есть тех марок, которые не имеют официального представительства в России. Эти меры направлены на пресечение вывоза новых машин под видом подержанных, поэтому на бренды, присутствующие в стране через официальных дилеров, заметного влияния они не окажут, — рассказал «Реальному времени» директор направления новых автомобилей ТТС Алексей Караулов.



По его словам, в сегменте автомобилей, которые ввозятся по параллельному импорту, вероятно повышение цен. Объясняется это тем, что сроки логистики увеличатся, а в первой половине 2026 года может сформироваться дефицит.

— Ориентировочный рост стоимости — порядка 5—10%. Возникший дисбаланс предложения может косвенно перераспределить часть спроса в пользу официальных дилеров, что поддержит продажи более дорогих моделей, а также электромобилей и гибридов, — считает собеседник издания.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Куда менее позитивно настроены перегонщики автомобилей. Сейчас на площадках размещения объявлений есть десятки предложений о доставке авто из Поднебесной. Цены на услугу варьируются в среднем от 20 тыс. до 60 тыс. рублей. В интернете доступны десятки отзывов от казанцев, воспользовавшихся этим сервисом, но новые меры могут свести успехи на нет, переживают перегонщики.

— Пока что это будет касаться новых автомобилей. Полгода минимум будете ждать, [а то и] семь-восемь месяцев, — заявил один из них в разговоре с «Реальным временем». — Поднимутся ли цены — это другой вопрос. Я думаю, что это не так важно. Даже за полцены никто не будет ждать восемь месяцев.



В «КАН Авто» роста цен ожидают в связи с изменением утилизационного сбора и прогнозируемым «традиционным ежегодным ростом цен». Напомним, новые правила утильсбора начали действовать с 1 декабря. «Реальное время» выяснило, как будут работать новые правила расчета утилизационного сбора, что ждет авторынок к 2030 году и почему Toyota RAV4 за 6 млн рублей — новая норма.

