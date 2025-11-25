Салават Юзеев дебютировал как театральный режиссер

Тинчуринский театр попробовал себя в мистической драме

Гузель Галиуллина и Резеда Саляхова. Фото: Артем Дергунов

Казанский театр Тинчурина, переехав в бывшее здание Камаловского на ул. Татарстан, 1, осваивает и малый зал. Кинематографист, драматург, прозаик Салават Юзеев попробовал себя в театральной режиссуре, поставив собственную пьесу «Тәрәзәмә кем шакый?»/«Кто стучит в мое окно?». Это история о семейном разладе, который не утаить за стенами.

Леди в красном

За последние несколько лет Салават Юзеев превратился в одного из самых востребованных драматургов. В Камаловском ставили его «Дачный сезон» и «Улетные танцы», он несколько раз побеждал в конкурсе «Новая татарская пьеса» (но идут ли эти спектакли на сцене?).

В Тинчуринском (и в Буинском) идет его «Безумный никах, или Похищение жениха», один из самых популярных спектаклей в репертуаре. Добавим, что ожидается выход в прокат художественного фильма по книге его отца, поэта Ильдара Юзеева, «Гора влюбленных». Это второй большой фильм Юзеева, после «Курбан-романа» и множества короткометражек.

Так что можно объяснить, как Юзееву, снявшему немало картин, вдруг доверили постановку — к тому же по собственной пьесе. И на этот раз не комедии, а любимого автором жанра мистической драмы.

Артем Пискунов. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

На малой сцене Тинчуринского сейчас идет совсем немного спектаклей. Сюда перекочевала, например, «Хан кызы Турандык» («Принцесса Турандот») в постановке Сардара Тагировского. А также трагедия Ильгиза Зайниева «Медея».

С ней у зрителя сразу могут возникнуть ассоциации: и там, и тут одну из ролей играет Резеда Саляхова, причем в красном платье.

Здесь она Эльза, дважды разведенная женщина, внезапно решившая навестить пару одноклассников — Василя (Артем Пискунов) и Соню (Гузель Галиуллина). Поскольку Саляхова и Пискунов в жизни супруги, то сразу понятно, что любовный треугольник здесь тоже проявится. Отметим, что спектакль идет в двух составах, другую тройку игроков представляют Айдар Фатхрахманов, Лилия Камалиева и Диляра Фаттахова.

Особенности драматургии Юзеева в том, что она и впрямь киношная — он всегда думает о темпоритме, новых поворотах сюжета, причем порой не сразу объяснимых зрителю. Так и здесь: Соня ждет мужа из Дремучего леса мужа, в который он уходит по утру, а возвращается поздно вечером. Да и отца ее с собой берет, а тот — колясочник, который не может говорить. Муж возвращается, но папы с ним нет, потому что тот… решил остаться в лесу.

Для Галиуллиной это возвращение к главным ролям после долгого перерыва — энтузиазм чувствуется по энергичному акробатическому рок-н-роллу, с которого начинается постановка (танцы ставила Ляйсан Загидуллина).

Атмосфера в семье нездоровая. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Где отец?

Сергей Скоморохов выстроил на сцене перспективу дома с внушительными стенами, но с плоской крышей, сквозь которую растет дерево. За окном мерцает лес, на стеклянном столе стоит торт, который так и не распакуют (некоторые действия режиссер переводит в ремарки, транслируемые проектором, типа «Эльза ест торт», «Василь напивается»).

В отличие от Эльзы, Соня и Василь ходят поначалу в обычной одежде, но потом также принаряжаются, меняя наряд на вечернее платье и костюм. Они пытаются игнорировать факт отсутствия отца, но в этой идиллии им мешает свалившаяся им на голову Эльза. Троица погружается в воспоминания о школьных годах, становится понятно, что Василю нравилась тогда будущая lady in red, но, что называется, ходить в толпе поклонников не хотелось.

Спектакль сначала притворяется мистическим триллером — Пискунов превращается в неотесанного деревенщину, от которого, кажется, и впрямь пахнет мхом. Актеры кричат и лупят друг друга так, что думаешь: хорошо, что есть второй состав, у этих успеют зажить синяки. Потом он мигрирует в абсурдную комедию, хоррор, а завершается не монологом, не диалогом, а яркой вспышкой света, как будто Темный лес прорвался в дом.

Дом напоминает бомбоубежище или камеру. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Ключ к объяснению пьесы — в размышлениях героинь о том, как хорошо жить, когда не помнишь, что было вчера. Почему пропажу отца семейная пара воспринимает сначала бурно, а потом успокаивается? А был ли вообще этот отец в реальности? Мол, вот тапочки есть, пижама есть, а отца нет... А отец Сони до смерти надоел. И сложившаяся ситуация в итоге устраивает и ее, и мужа.

Порой герои погружаются в полный мрак под суетный бит Радика Салимова и всполохи света Ильдара Шакирова. Этим самым режиссер преодолевает временные лакуны и акцентирует внимание на душевных травмах, которые герои заедают и запивают. Каждый из трех персонажей духовно и физически надломлен, и если бы не появилась Эльза, наверное, герои прожили бы недолго. Юзеев не балует зрителя образными решениями, его актеры бродят на грани реального и потустороннего. Надеемся, что драматург продолжит свои опыты на сцене.