Кто сыграет самого известного татарского певца?

На следующей неделе в Казани пройдет кастинг для сериала «Илһам»

Ильхам Шакиров, съемки на телевидении, 1970-е годы. Фото: предоставлено пресс-службой министерства культуры РТ

25—26 ноября в малом зале Тинчуринского театра пройдет кастинг на участие в сериале «Илһам» — о молодых годах великого татарского певца Ильхама Шакирова. Заявки уже отправили более 300 человек, не только из Татарстана, но и Башкортостана, Москвы. Трехсерийный проект планируется начать в декабре, а завершить летом.

Кто снимает сериал «Илһам»

В этом году Ильхаму Шакирову исполнилось бы 90 лет. В честь него игрались концерты-трибьюты, готовится документальная картина, его творчеству посвятили научную конференцию. Чего не хватает? Фильма!

По словам директора кинокомпании «Ватан 21 век» Алины Сулеймановой, подготовительный этап съемок уже идет.

Готов сценарий — его написал недавно ставший генеральным директором «Таткнигоиздата» Рустем Галиуллин, в прошлом возглавлявший журнал «Казан утлары». В Камаловском и Тинчуринском театрах идут спектакли по его пьесам. За диалоги отвечает главный редактор программы «Манзара» Ильдар Киямов, кстати, дипломант конкурса песни имени Шакирова, лично знавший артиста.

Съемки планируют начать в конце декабря, а завершить в середине лета. Режиссер-постановщик — Олег Кондрашов, он известен по таким фильмам, как «Урыннар. Счастье за закатом» и «Мой народ — татары. Код успеха». Он же режиссер-постановщик мюзикла «Хәситә», который с успехом показали на ТНВ в начале 2023 года. Второй режиссер — ученик Фарида Бикчантаева Рамиль Гараев, несколько лет работавший в Камаловском театре.

Съемки фильма будут проходить в Казани и в разных районах республики, а также в Белорецком районе Республики Башкортостан и в Уфе. Оператор-постановщик сериала — Рафик Галеев, в его фильмографии — более 20 фильмов, включая «Күктау» Ильдара Ягафарова, с которого идет отсчет новой истории татарского кино, а также «Монгол» и совсем новый «Артек. Сквозь столетия».

В этом году Шакирову исполнилось бы 90 лет. с сайта Театра имени Г.Камала

Кто может принять участие в кастинге

«Илһам» — это три серии по 45 минут, охватывающие историю жизни певца с детских лет до 1972 года. Это время становления звезды, его золотая эпоха: гастроли в СССР и за рубежом, почетные звания, записи пластинок, эксперименты со звучанием.

— Самое главное, что в проекте собралась очень профессиональная креативная команда, — отмечает Сулейманова, — это молодые, яркие, неравнодушные люди, жители Республики Татарстан, которые знают Ильхама Шакирова, были знакомы лично или через своих родных, близких. Мы рассчитываем на то, что этот проект привлечет внимание зрителей не только в Татарстане, но и в других регионах России, даже зарубежья.

Фильм снимается при поддержке Комиссии при раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в РТ, и лично Марата Ахметова.

На кастинг может зарегистрироваться любой желающий (25 ноября, 26 ноября), но уже сейчас заявки отправили более 300 человек из Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, Атни, Актаныша, Мензелинска, Буинска, Уфы, Москвы. Значительное количество — профессиональные актеры и просто творческие люди. Не каждый, конечно, претендует на роль самого Шакирова, но фильм планируется с многочисленным составом — более 70 ролей, а также массовые сцены. Главное требование, конечно же, знание татарского языка. К слову, одну из ролей уже согласилась сыграть Роза Хайруллина.