Мозаику «Будни пожарных» в Казани первой возьмут под защиту государства

Вопрос только в том, что будет с музеем пожарной охраны, стену которого украшает панно?

За мозаикой — музей. Фото: Радиф Кашапов

За историей с мозаичным панно на стене здания Музея пожарной охраны в Адмиралтейской слободе Казани скрывается нечто большее, чем очередной, к сожалению, кейс о сохранении произведения советского монументализма. Во-первых, именно работа Виктора Федорова может стать первой, которая войдет в реестр объектов культурного наследия. Во-вторых, следом за этим предстоит заняться сохранением самого музея. Ремонт пожарной части, в едином ансамбле с которой он находится, по большей части учреждение не затронет.

Панно о пожарных спасали вручную

На прошлой неделе, благодаря телеграм-каналу «Казанский краевед», стало известно, что в здании Управления пожарной охраны МВД, ныне — пожарной части №4 Кировского района ГУ МЧС России по РТ на ул. Кожевенной, 20, ожидается ремонт уже в начале 2026 года. В тендере каких-либо пунктов по сохранению фасада строения обнаружить не удалось, зато здесь указана разборка кирпичных стен.

Само здание появилось в начале 1970-х. 14 апреля 1978 года здесь открылся музей, его дизайн-проект создал художник Рашит Сафиуллин. На фасаде у пожарной части и музея — две мозаики. Одна поменьше, в левой части, где изображены пожарный шлем, брандспойт, топор, разводной гаечный ключ. На второй, справа, масштабное панно.

Эскиз мозаики подготовил Виктор Федоров в 1979 году, а само панно он сдал комиссии Художественного фонда в 1981-м. Изначально работа называлась «На линии огня», затем ее переименовали в «Будни пожарных». Внутри музея, кстати, есть несколько живописных работ художника на эту же тему, все они были сделаны по заказу в 1980-е.

Некоторые работы Федорова в городе уже утрачены. Но все еще радуют казанцев и гостей сграффито «Казань — столица Советской Татарии» на вокзале (создано совместно с Сергеем Бубенновым), «Горячий чай» в гостинице «Татарстан», обновленный витраж «Дарить города» на фасаде культурного центра «Сайдаш», спасенная мозаика «Посадим сады!» на стене ДК химиков.

Интересных объектов в этом районе несколько. Это дом Екатерины Павловой. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Один из большой четверки

Спасение мозаичного панно «Будни пожарных» стало одной из первых публичных историй созданной в этом году рабочей группы по сохранению и изучению декоративно-монументального искусства в Татарстане при Кабинете министров РТ. В целом процесс идет: есть реестр, который направили в муниципалитеты республики, есть список на выявление особо ценных мозаик и панно так называемой «большой четверки»: Виктор Федоров, Рустем Кильдибеков, Сергей Бубеннов, Васил Маликов.

Но иногда приходится включать «ручной режим». Руководитель объединенной пресс-службы ГУ МЧС России по РТ и МЧС РТ Андрей Родыгин, когда о предстоящем ремонте здания сообщили в СМИ, указал, что демонтаж мозаики не планируется. А 15 ноября раис республики Рустам Минниханов дал поручение сохранить эту работу.

Тем временем в Комитет РТ по охране ОКН от председателя совета ТРО ВООПиК Степана Новикова ушло заявление о признании «Будней пожарных» объектом культурного наследия. Если запрос удовлетворят, остается надеяться, что эта мозаика станет первой из множества советских панно, которые приобретут наконец охранный статус.

Диорама Казани. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

На ремонт музея денег нет

Район улиц Кожевенной и Иовлева в Казани — место любопытное. Начинается он с дома Екатерины Павловой (Прибытковой) на Иовлева, 1, который, вероятно, проектировал казанский городской архитектор Константин Олешкевич. Рядом был кожевенный завод ее отца, Сергея Павлова — сохранились стены предприятия. Здесь находится несколько объектов ИЦГФО, причем на месте одного уже давно функционирует парковка. За пожарным депо находятся старое русло Казанки и Горбатый мост.

На днях журналисты вместе с помощником раиса республики Олесей Балтусовой и некоторыми участниками рабочей группы побывали в пожарной части.

— Ремонта требует само здание, а внутри на первый взгляд нужно лишь обновить витрины, вообще весь визуал, а экспонаты нуждаются во внимательной реставрации, — позже отметила в своем телеграм-канале Балтусова. — Ценные есть — модели машин, например, и большая диорама пожара в Казани. А оригинальный двухсотлетний пожарный обоз вообще уникален, и он в отличной форме, хоть сейчас запрягай лошадку.

Мозаика, указала помощник раиса, сохранилась хорошо, но местами плиты от фасада отходят. Действительно, работа Федорова — это множество небольших блоков, которые прикреплены к стене (в некоторых местах изначально были окна), так что их можно снять. Главное — потом вернуть на место.

Официальное название музея — «Музейно-выставочный центр ГУ МЧС России по Республике Татарстан». И это один из самых интересных музеев Казани, который ежегодно посещают до 25 тысяч человек. В прошлом году, к примеру, сюда активно ездили участники саммита БРИКС. Здесь можно увидеть макеты оперного театра и многоэтажного дома, на которых демонстрируется, как будет происходить пожаротушение. Впечатляет диорама деревянной Казани.

Детям особенно интересно и познавательно будет посмотреть на интерактивную историю, как происходит пожар в обычной квартире. Есть зал со множеством архивных документов и большим колоколом. При хорошей погоде детям даже показывают, как работают пожарные машины.

Пожарный обоз. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Картины Федорова, кстати, находятся в том же зале, что и упомянутый пожарный обоз, вероятно, единственный на весь город.

При этом видно, что серьезного ремонта здесь не было очень давно, хотя был косметический, около 10 лет назад проводились работы по фундаменту. Планируется, что обновлением музея займется Министерство культуры РТ. Ведь для того, чтобы придать учреждению более современный вид, нужно вывозить экспозицию, делать дизайн-проект.

В рамках запланированного капремонта за 101 млн рублей на обновление музея средства не предусмотрены. Частично, конечно, работы по коммуникациям будут выполнены. Также в министерстве задумались о бюджете, который потребуется для сохранения мозаики.

В МЧС указывают, что сейчас Адмиралтейская слобода и Кировский район обновляются ближе к Аракчино — там планируется построить новое пожарное депо. Возможно, музей будет перенесен туда, и он будет более просторным и продвинутым. Но все это пока на уровне разговоров. К слову, в этом году исполнилось 200 лет, как в Казанской губернии была организована первая пожарная команда.

Напомним, в прошлом году сграффито «Химия» Рустема Кильдибекова и Васила Маликова на корпусе КХТИ-КНИТУ закрыли теплоизоляцией, в результате вуз оштрафовали на 10 тысяч рублей. На этой неделе в суде начнется еще один процесс.