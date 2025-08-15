Незащищенная Казань: газовый завод, Павловские казармы, руины Покровской церкви

Здания города, (не) вошедшие в реестр объектов культурного наследия, часть 5-я

Исторические объекты Казани, по которым готовится эта серия материалов, уже привлекали внимание градозащитников и краеведов. К примеру, еще в 2020 году ведущий блога «Архитектурасы» Ян Гордеев провел «инвентаризацию» таких зданий. О некоторых из них «Реальное время» уже рассказывало в других статьях, теперь же пройдемся по другим достопримечательным местам города, которые нас удивят.

Выявленные памятники и ИЦГФО

Помимо списка объектов культурного наследия Казани в Сети можно найти список выявленных ОКН. Приказы датируются маем 2011 года, а первый объект — часовня при храмовом комплексе церкви Николы Нисского 1893 года Генриха Руша на Баумана, 5. Это красноречивый ответ на вопрос: а неужели все старинные здания не взяты под госохрану?

Пока готовился этот материал, Духовное управление мусульман РТ начало заниматься одним из объектов, описанном в первых эпизодах серии статей — это усадьба Халитовых на Фатыха Карима, 21, где жили имамы Голубой мечети. Документы в Комитет РТ по охране ОКН не поступали, потому что это исторически ценный градоформирующий объект, ведется уже не реставрация, а комплексный ремонт с разрешения Комитета земельных и имущественных отношений — по проекту, согласованному с городом. К счастью, муфтият в целом трепетно относится к наследию, а усадьба давно требовала обновления.

Усадьба Халитовых теперь под защитой. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Лаборатория Казанского газового завода (Ипподромная, 31)

Обновляющаяся территория в районе Татарской филармонии — бывшая городская окраина. В этом здании с 1915 года располагалась лаборатория газового завода, от которого осталось только название улицы Газовая и благодаря которому Казань была освещена. Построили завод в 1874 году, газ добывали из бакинского нефтяного мазута. Предприятие принадлежало статскому советнику Сергею Башмакову. В Первую мировую войну здесь стали добывать нефтяной бензол и толуол.

При СССР в здание лаборатории заселили людей. Это последний, если не считать деревянный дом за Спартаковской, 141, старинный объект Казани в этой части города. Никаких охранных статусов у него нет.

Часовня при Казанской земской больнице (Большая Красная, 24)

Синее невысокое здание — ИЦГФО с марта 2017 года — это часовня для мертвых тел, то есть морг, построенный в середине позапрошлого века, с возможностью справлять в нем православные обряды.

Сначала в 1815 году появился Приказ общественного призрения. Он управлял народными школами, госпиталями, приютами для больных и умалишенных, больницами, богадельнями, тюрьмами. Располагался на Карла Маркса, там, где ранее находилась Адмиралтейская контора. С 1880 года и до революции здесь работала земская больница.

Именно в эту больницу, кстати, привезли стрелявшегося на Федоровском бугре, где ныне Национальная библиотека РТ, будущего писателя Максима Горького.

В 1842 году случился большой пожар, после которого было решено объединить здания в районе Карла Маркса, Япеева, а также Большой Красной сначала в три, а потом в один комплекс. В 1854-м здесь появилась Церковь Пресвятой Богородицы «Неопалимая купина» — с часовней.

Дома на Иовлева

Один из самых неисследованных и при этом близких к центру районов находится у платформы «Адмиралтейская слобода» и за Институтом морского и речного флота.

К примеру, это дом Екатерины Павловой (Прибытковой) на Иовлева, 1. Проектировал его, предположительно, казанский городской архитектор Константин Олешкевич. Рядом находился принадлежавший отцу владелицы Сергею Павлову кожевенный завод, которым Олешкевич точно занимался. Поэтому и улица называется Кожевенной, причем сделано это уже после революции, до этого она именовалась Екатерининской. К слову, прямо напротив стоит интереснейший музей пожарной охраны. Сейчас это надстроенное здание принадлежит ГИБДД.

По реестру, в число ИЦГФО входят дома под номером 1, 2, 4 и 10. Все они возведены в XIX веке. Последний — это жилой дом, 4-й — стена Павловских казарм кожевенного завода. В советское время здесь находилась воинская часть. Вместо второго дома теперь парковка. Третий дом благодаря современной обшивке успешно мимикрирует под здание среднего возраста.

Далее за этой малоисследованной территорией находится Горбатый мост. В 2022 году прошли проектно-изыскательские работы по его демонтажу с разработкой 3D-модели и оформлением обмерных чертежей. Стоимость реконструкции оценивалась примерно в 373 млн рублей, но денег на это пока нет. Ранее здесь ходили конка, трамвай, машины и танки. Ныне по мосту нельзя ходить даже пешеходам.

Библиотека-читальня (Большая Красная, 28)

Раньше улица Карла Маркса называлась в этой части Покровской, потому что здесь на месте 23-го дома стояла одноименная церковь, построенная по проекту Петра Аникина в 1883 году. Ее снесли в 1930-м, а на этом месте появился так называемый Дом чекиста. На углу Большой Красной и Карла Фукса сохранилось воспоминание о ней — библиотека-читальня Cвятого равноапостольного и великого князя Владимира 1888 года.

Интересно, что соседний дом Тупицына является объектом культурного наследия. Многие здания рядом, вроде Дома причта и дома 29а (известного как «Миру — мир»), включены в список ИЦГФО.