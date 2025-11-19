Василий Кочетков, «Крылья Барса»: «Я внутренне был уверен в победе»

Капитан казанской команды по баскетболу на колясках — о достижениях клуба и партнеров

Василий Кочетков . Фото: Артем Дергунов

В советской спортивной журналистике была замечательная традиция, когда капитан команды чемпиона либо обладателя Кубка страны рассказывал о своих партнерах. «Реальное время» с той же целью расспросило капитана «Крыльев Барса» Василия Кочеткова о достижениях его товарищей по команде.

«У нас не как в баскетболе, где разыгрывают мяч самые маленькие»

— Василий, дайте краткую характеристику партнерам по команде, как игровую, так и в целом.

— По какому принципу построить рассказ: по игровым номерам или по алфавиту? Давайте по номерам, заодно их запомним. Итак, пятый номер Эльвир Файзуллин, 1 балл. Он очень умный и местами недооцененный игрок, я так считаю. Очень хороший человек, прошел боевые действия во время войны в Чечне, воспитанный, дисциплинированный, очень ответственный.

Шестой номер у меня, я этот номер выбрал, поскольку у меня день рождения шестого мая. Восьмой — у Динара Камалиева, он тоже 1 балл. Как человек он очень добродушный, в игровом плане, по моему мнению, в последнее время он слегка сдал на площадке, как мы в шутку предполагаем: из-за проблем в голове. Потому что он со своими мыслями улетает куда-то далеко, за что мы его называем то космонавтом, то лунатиком и перед игрой интересуемся: «Динар, ты с нами, вернулся на Землю?»

Девятый номер — Валерий Симонов, 1 балл. По сравнению с нашими ветеранами он тренируется не так давно, считаю, что ему еще нужно работать над собой. Есть такая игровая особенность, когда человек выключается из игры и просто начинает ее смотреть.

— Да, такое часто происходит. В мини-футболе над такими шутят, что капусту на огороде стерегут. Видимо, это проблемы психологического характера. Кстати, 1 балл — это номинальный разыгрывающий?



— Нет, у нас не как в баскетболе, где разыгрывают мяч самые маленькие. В Европе такое бывает, когда и «копейка», как мы называем их на сленге, выполняет функции разыгрывающего. У нас это может делать Динар Камалиев, но в основном эти функции на мне, я совмещаю их с обязанностями центрового. А наши однобалльники играют в защите, касаемо атакующих действий — они помогают высоким игрокам заезжать под кольцо.

Далее 11-й номер у нас Альберт Багаманов. Сезон провел немного нестабильно, временами показывая лучшую игру, в финале у него не все получилось. К тренировочному процессу он подходит с полной самоотдачей, выкладывается. Помимо того, он в нашей команде исполняет функции механика, подходит к этому очень ответственно. И отсматривает состояние колясок до игры, если они требуют ремонта, то это все на нем.

На переднем плане Динар Камалиев (в центре), во втором ряду (слева направо) Всеволод Салин, Рустам Рахманкулов. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«В регламенте есть такое правило, что молодой спортсмен с 4 баллами может считаться 3-балльником»

Следующий по игровому номеру у нас Всеволод Салин, 23-й номер, 4 балла. Но в регламенте российского чемпионата есть такое правило, что молодой спортсмен до 21 года с 4 баллами может считаться 3-балльником, что мотивирует команды искать молодых. На нем броски со средней дистанции и борьба в 3-секундной зоне. Сева очень сильно прибавил за последний сезон в нашей команде, став одним из лидеров. Главное, что он слушает и впитывает замечания, которые делаются с целью улучшить его игру. Игровой номер, как мне кажется, он взял в честь Майкла Джордана.

24-й номер у нас — Владимир Кучин, 2 балла. В принципе, он также может играть разыгрывающего, это у него неплохо получается. В сезоне он переживал собственные спады и подъемы, что касается финальной части, то, я считаю, что отыграл на среднем уровне. Немного вспыльчивый, ему надо в этом плане поработать.

— Со своей стороны отмечу, что Кучин входит в число ваших неизменных партнеров в формате 3Х3, куда входят люди с фамилией на букву «К».

— Да, и еще с именами на букву «В», у нас сообщество «ВК», куда входит еще и Виктор Кайнов. Кстати, игра в эту разновидность баскетбола на колясках способствует универсализации, когда любой игрок способен и пас выдать, и в защите сыграть, и атаку завершить. Заканчивая рассказ о Володе Кучине — у нас с ним нормальные взаимоотношения, на выездах нас селят в один гостиничный номер.

Следующим идет Игорь Самарцев — 27-й номер, 2 балла. Один из ветеранов команды, который стоял у ее истоков.

— Ровесник главного тренера Сергея Чистова.

— Да, они одного года рождения. Для своего возраста Игорь справляется с тем объемом задач, которые на него возлагаются, единственное, в последнюю пару лет он также начал «зависать» на площадке. Несмотря на это, он такой игрок, стабильно выходящий на замену нашим основным двухбалльникам — Камалиеву или Кучину. Как человек — очень спокойный, добродушный, из разряда тех, кто не то чтобы муху, бабочку не обидит.

Импровизированное командное собрание. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«После финала с Питером подошел ко мне со словами: «Спасибо за полученные эмоции»

30-й номер в нашей заявке — Артур Галстян, наш полуторабалльник. За год, который разделяет наше прошлогоднее чемпионство от нынешнего, Артур превратился из запасного игрока в одного из членов основы. Это важно с точки зрения, чтобы мы по имеющимся баллам могли выходить на площадку одновременно, я имею в виду Багаманова, Салина и себя. Артур начал больше понимать как саму игру, так и свою роль на площадке, мне с ним очень легко взаимодействовать на площадке, когда он уводит своего игрока, освобождая путь под кольцо. Он очень легкий по весу, за счет этого быстрый. В человеческом плане — душа компании, с ним весело проводить время.

Наш новичок Рустам Рахманкулов, 32-й номер, 4 балла, который не так давно занимается, но очевиден его прогресс. Отличительная черта военного человека — дисциплина, плюс понимание того, что от него требуют на площадке, все это у Рустама есть. Он стал частью нашего коллектива, в финальной части поиграл, внес свой вклад в победу. А после финала с Питером подошел ко мне со словами: «Спасибо за полученные эмоции». В целом спокойный, адекватный человек.

Следующий человек, про которого мы уже говорили, — Виктор Кайнов, номер 33, 2 балла. Из нашего трио «ВиКей», выступающего в формате 3Х3. Если охарактеризовать прошедший сезон, то он у Виктора прошел волнообразно, где-то отлично, где-то едва ли не провально. Финальную часть, я считаю, он мог бы провести получше. По задачам на площадке — мы с ним часто разыгрываем «двойки», после которых Витя часто забивает из-под кольца. Если у него все в порядке со здоровьем и настроением, то в защите он практически непроходим. Нормально общается, любит пошутить.

Завоеванный трофей. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Я всегда жду игры с Питером»

Александр Иванов, номер 74, еще один игрок в 1 балл. Он в команде практически с момента ее основания, выбран вице-капитаном.

— Это же он начал речевку «Мы чемпионы!», когда потребовались эмоции для командного фото?

— Да, я ему еще сказал, что наконец-то и ты для чего-то пригодился (смеется). Как вы понимаете, если мы позволяем себе такие шутки, то понятно, что Саша имеет чувство юмора, сам способен пошутить. По игре он выходит на подмену наших «единичек», делает все, чтобы уровень игры не просел, пока отдыхают игроки основы. На тренировках выполняет весь тренировочный объем, к этому также нет претензий. Единственное, есть моменты, когда «зависает», эта претензия, которую я уже высказывал в адрес некоторых партнеров.

— Кажется, есть объяснение в том, что Вы пришли в баскетбол на колясках через профессиональный спорт, в том числе играя с детства. Понятно, что у Вас не только высокий уровень игрового мастерства, но и игрового мышления. А Ваши нынешние партнеры зачастую вообще не занимались спортом либо занимались другими видами, и этот процесс «зависания» связан с тем, что спорт стал их профессией далеко не в юном возрасте.

— Да, но сейчас же спорт стал профессией. Сейчас же все игроки профессиональной команды, со всеми вытекающими последствиями: зарплатой, сборами, медицинским сопровождением, экипировкой — с одной стороны, и профессиональным отношением к делу, которым занимаешься, — с другой. Если с возрастных игроков не такой высокий спрос, то от молодых, которые пришли в клуб, отвечающий всем профессиональным требованиям, и отдача должна быть таковой.



К примеру, я всегда жду игры с Питером, поскольку в этом противостоянии хоть кто-то цепляется с нами на равных. И, осознавая, что их команда уже 15 раз побывала в роли чемпиона, я всегда хочу их обыграть. И когда мы входили в концовку финала с Питером, у всех эмоции зашкаливали, например, моя жена, а она у меня баскетбольный судья, переживала, что мы можем упустить преимущество, что касается меня, то я внутренне был уверен в победе.

Побед команды не было бы без мощной поддержки со стороны республики и спонсоров. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

После беседы с Василием Кочетковым тренер команды «Крылья Барса» Наталья Кулешова дала ему характеристику: «Вася стоял у руля нашей команды, когда Минспорта выступило с предложением ее организовать. Он завершил выступления за УНИКС после операций на обоих коленях и начал собирать игроков в первый состав команды, обучал их, затем, сам сев в коляску, стал играть. Получив необходимый медицинский допуск, позволяющий играть самому, Василий поиграл в Германии, затем вернулся в Россию, в конечном плане в Казань, о чем мы не жалели ни минутки.

По человеческим качествам он профессионал в полном смысле этого слова. Несмотря на то, что он лучший не только в нашей команде, но и в российском баскетболе на колясках в целом, он не позволяет себе расхлябанности. Думаю, что и в Европе он сейчас был бы в числе лучших, во всяком случае, в амплуа распасовщика, поскольку мало кто умеет выдавать такие передачи. Поддерживает форму на самом высоком уровне, дополнительно занимаясь до и после командных тренировок».