В Казань с гастролями приехал Театр драмы имени Мажита Гафури

Театр Камала уехал на гастроли в Уфу, а в Казани идут большие гастроли Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури. Это и давние хиты, и новые успешные спектакли, и масштабная премьера по пьесе Мустая Карима, которую Айрат Абушахманов ставит второй раз. Подробности — в материале «Реального времени».

Немного комедий

Башкирский театр привез в Казань восемь спектаклей, и в отличие от многих гастролей здесь нет упора на комедии или музыкальные постановки. Лишь в финале артисты покажут жизнерадостную историю «Ҡоҙаса»/«Сватья» с песнями и танцами. Занятно, но в этот же день в другом зале будет играть Оренбургский татарский театр им. М. Файзи «Кызыл паша»/«Красный паша», причем поставил ее и выступил одним из соавторов инсценировки о жизни первого полномочного представителя РСФСР в ряде арабских стран Карим Хакимов. Интересно, что в репертуаре уфимского театра такая история тоже есть, и одним из авторов инсценировки тоже является режиссер Айрат Абушахманов.

Гастроли — это демонстрация возможностей главрежей. Они начались в современном здании театра Тинчурина, где основой спектакля «Бөйрәкәй» / «Буренушка» стала масштабная эпопея Тансулпан Гариповой. Авторы инсценировки, взяв часть ее материала, через историю семьи Муратовых показали все ключевые вехи XX века: революцию, коллективизацию, послевоенную эпоху. Фирменный стиль художника-постановщика Альберта Нестерова — красивейшие костюмы, индустриальные конструкции и минимум радости.

Ритуалы прошлого, предрассудки настоящего

Позднее театр переместился в новое здание Камаловского, где перевернул структуру классического зала с многолетним хитом «Ҡара йөҙҙәр» / «Черноликие», который играют с октября 2014 года. Зрительный зал становится деревней, бескрайней степью, мечетью, где разворачивается мистическая, полная ритуалов история влюбленных, ставших жертвами древних предрассудков. Камаловцы ставили на ту же тему «Миркай и Айсылу» Наки Исанбета в 2017-м, но, признаемся честно, башкирская версия сшибает напрочь.

После классической «Йәш йөрәктәр» / «Молодые сердца» (в постановке играющего режиссера Фиргата Гарипова) настает черед самой экспериментальной постановки в рамках гастролей. Это «Һуңғы йәйләү. Джут»/«Последний разговор. Джут» по пьесе Олжаса Жанайдарова. Работа казахского драматурга идет в Альметьевске («Магазин»), в Камаловском внезапно поставили его детскую пьесу «Душа подушки».

Джут — это массовый падеж скота. Великий джут — это голодомор 1932—1933 годов. В Казахстане прошла коллективизация, пока бывшие лодыри жируют за заборами, байская дочь Сауле (Римма Кагарманова) решает, как же накормить оставшуюся в живых свою дочку. Ее муж Ахмет (Фанис Рахметов) записывает происходящее в блокнот, о чем его просит жена. Ахмет — писатель.

Между тем в современной Москве внук Ахмета Ербол (Хурматулла Утяшев) пытается заставить журналистку Лену (Милена Сираева) превратить записи деда в статью. В результате у них завязывается быстрый роман. Вся эта часть спектакля идет на русском языке.

Действие 1930-х происходит прямо перед зрителями, московские события — в ярко освещенных коробах. Простую по сюжету историю, насыщенную символами и перекличками (сильные и слабые мужчины и женщины, голодные предки и вегетарианцы-современники, потеря детей — и внезапная беременность), Абушахманов выкручивает еще сильнее, при этом оставаясь в рамках традиционной драмы. И вот уже журналистка носит казахский костюм, а Ербол из случайного любовника превращается в воспитателя и порет ее кнутом за измену. При этом характерно, что и зритель часть серьезных сцен воспринимает с усмешкой, а плакатные лозунги из уст Ербола — всерьез. Это уже особенности реалистичной драмы: в Москве рассказы о чае с молоком и степи все еще смотрятся экзотикой, в Башкортостане и Татарстане текст пьесы кажется написанным вчера. К слову, «Джут» Абушахманов ставил и в Казахском музыкально-драматическом театре им. К. Куанышбаева.

Возвращение к Мустаю Кариму

Есть в гастрольном репертуаре уфимцев и песенная мелодрама «Йырланмаған йырым һин…» / «Неспетая песня моя…» (в ней до самой смерти играл звезда башкирской эстрады Фидан Гафаров), и киношная «Яратам, тип әйтеп өлгөрмәнем» / «Не успела сказать «люблю» по повести Гульсиры Гизатуллиной. Это трогательная история о бабушке, которая едет на могилу мужа, погибшего в концлагере, чтобы сказать ему заветные слова.

Но главный козырь театра имени Гафури — масштабная драма по пьесе Мустая Карима «Ай тотолған төндә» / «В ночь лунного затмения». Мелодрама, помноженная на эпос: Акъегет должен жениться на вдове старшего брата, при том, что у него есть невеста, которую выдают за младшего сына. Роль главного героя в свое время играл отец Абушахманова Ахтям.

Да и он сам ставил ее уже в 2011-м, отступая от авторского текста, что, говорят, пришлось не очень по душе наследникам. Теперь же спектакль уподобляется соответствующей теме античности — здесь появляется хор (голос судьбы, практически вся труппа), сотворенный хормейстером Анель Сиргебаевой, а также протестующий против божьего промысла Дервиш. А юных Акъегета и Зубаржат сыграли Линар Баитов и Сабина Киреева.

Словом, есть ли надежда, что Айрат Абушахманов, некогда ставивший в Камаловском «Запах полыни» молодого Ильгиза Зайниева, сотворит что-то еще в Казани?