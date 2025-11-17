Возле Конноспортивного клуба в Казани появится новый коттеджный поселок на 500 человек
Застройкой займется близкая к «Унистрою» компания My Corner
В Казани продолжается активная застройка южной части города — теперь очередь дошла до участка вблизи Конноспортивного клуба. Здесь появится новый коттеджный поселок на 500 человек, школа и вся необходимая инфраструктура. Как заметила эксперт «Реального времени», проект однозначно будет пользоваться спросом из-за дефицита элитного жилья в Казани. Подробнее о новом поселке — в материале издания.
Поселок расположится на пустыре возле Мирного
На юге Казани появится новый жилой массив ИЖС. Его территория будет ограничена жилыми массивами Мирный и Лесная Поляна, коттеджным поселком Казанская Усадьба и улицей Новосельской. Соответствующий проект планировки проходит антикоррупционную экспертизу.
Общая площадь участка составляет 105,7 га. Жилая застройка займет почти 13 га — это 147 индивидуальных участков. Поселок планируется весьма просторным — предполагаемая численность населения составляет всего 471 человек (пять человек на га).
Здесь планируется развивать и социальную инфраструктуру. В поселке возведут школу на 500 мест и детский сад на 80. Все постройки на этом участке не превысят двух этажей.
Еще тысячу квадратных метров займет многофункциональный центр с магазинами, кафе и прочими необходимыми объектами услуг и торговли. Кроме того, здесь появятся спортивный и общественный центры.
Потребность в медицинском обслуживании составляет восемь посещений в смену (пятеро взрослых и трое детей). В связи с невысокой необходимостью проектом не предусматривается строительство отдельной поликлиники — жителей планируется направлять в существующие поблизости учреждения.
Примечательно, что большая часть всей территории отведена под объекты производственного и коммунально-складского назначения. Они особняком расположатся на площади в 78,6 га.
«Территория очень привлекательна»
Как «Реальному времени» рассказала директор АНО «Счастливый дом» Анастасия Гизатова, проект имеет хорошие перспективы — она уверена в будущей востребованности жилья на этом месте.
По словам Гизатовой, недостаточная транспортная инфраструктура не сыграет роли в наличии спроса на жилье в этом районе:
— Это компактное, организованное новое строительство, которому неважен общественный транспорт. Лучше построить здесь жилье бизнес-класса, потому что в Казани острый дефицит такой недвижимости.
Застройщик занимается строительством элитных коттеджных поселков
Как выяснило «Реальное время», застройщиком нового поселка выступает компания My Corner — бренд ООО «Корнер Агент», входящая в состав АО «Джи-Групп», основными активами которого являются строительные компании «Унистрой» и UD Group. Организация занимается строительством загородной недвижимости. В Казани она реализовала три проекта — все поселки клубного типа с коттеджами бизнес-класса.
В прошлом году компания выручила с продаж 1 млрд рублей, при этом уйдя в убыток на 573 млн. 100% ООО «Корнер Агент» принадлежат ООО «Корнер», чистая прибыль которого в прошлом году составила 55 млн рублей.
Активная застройка юга Казани
Приволжский район Казани стал лакомым кусочком для застройщиков в последние годы. Прямо по соседству с поселком, возле улицы Новосельской, планируется строительство микрорайона Березовая Роща площадью 49 га.
По документу, территория Березовой Рощи ограничена с запада железнодорожными путями станций Березовая роща и Комбинат, с востока — муниципальным образованием Казань, с севера — микрорайонами Ферма-2 и М14.
Развитие проекта «Березовая роща» будет идти поочередно. После утверждения проекта планировки освоение территории под постройку жилых домов пройдет в три этапа.
Кроме того, в сентябре утвердили проект планировки территории «Яблоневые сады», предусматривающий развитие более 300 га в юго-восточной части города. Проект предполагает создание большого жилого района на 42,8 тысячи человек. Территория окружена природными просторами, а также крупными жилыми массивами. В планах возвести здесь 1,3 млн кв. м многоквартирного жилья, 24,2 тысячи кв. м в формате ИЖС и свыше 700 тысяч «квадратов» коммерческих помещений.
А три года назад в расположенном рядом с проектом «Березовая роща» микрорайоне М14 планировали построить два высотных дома, несколько школ и детских садов.
