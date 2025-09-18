В Казани утвердили проект планировки территории «Яблоневые сады»

Концепции застройки 380 гектаров на границе с Салмачами и Куюками дали зеленый свет

После многолетних доработок в Казани наконец утвердили проект планировки территории «Яблоневые сады», предусматривающий развитие более 300 га в юго-восточной части города. Эту информацию «Реальному времени» подтвердил источник в казанском исполкоме. Ожидается, что соответствующее постановление сегодня будет опубликовано. Поэтапное комплексное освоение земель не просто обеспечит ввод жилья, но и снимет инфраструктурные проблемы многих соседних территорий. Чего стоит одна только стройка восьмиполосной дороги в обход перегруженной улицы Центральной в Салмачах или возведение 12 детсадов. Разработчик и город уже дали разъяснения по очередности строительства, а летом документ прошел антикоррупционную экспертизу. Подробнее о планах развития территории — в нашем материале.

Проект Григорьева должен решить проблемы жителей Куюков и Салмачей

Масштабный план жилой застройки на площади 380 га в юго-восточной части Казани на границе Советского и Приволжского районов стал еще ближе к реализации. Сегодня исполком города планирует опубликовать постановление об утверждении проекта планировки территории «Яблоневые сады», разработанного собственником земель — компанией ASG Алексея Семина. Сам документ был утвержден еще 16 сентября, сообщил «Реальному времени» источник в ведомстве.

Проект предусматривает создание большого жилого района на 42,8 тысячи человек. Территория окружена природными просторами, а также крупными жилыми массивами. В планах возвести здесь 1,3 млн кв. м многоквартирного жилья, 24,2 тысячи кв. м в формате ИЖС и свыше 700 тысяч «квадратов» коммерческих помещений.

У проекта беспрецедентный уровень проработки — над ним трудились более 10 лет. Основную работу выполнил Институт генерального плана Москвы, а научным руководителем проекта выступил заместитель директора учреждения Олег Григорьев, который сейчас возглавляет Институт пространственного планирования РТ. Во многом именно этот опыт, а также работа над другими проектами «Восточной дуги», в том числе по созданию генплана Казани, помогли ему глубоко погрузиться в проблематику, завоевать авторитет в Татарстане, создать в республике профильный институт и занять сегодняшнее положение.

По замыслу авторов проекта, план комплексной застройки этих земель не просто обеспечит жильем и всем необходимым значительную часть населения, но и позволит исправить градостроительные просчеты соседних территорий, к примеру, Салмачей и Куюков. Так, первым этапом строительства станет не возведение жилья, а создание стратегически важной транспортной артерии для всей юго-восточной части Казани. Планируется построить подъездную дорогу от ул. Зорге до «Яблоневых садов» в обход перегруженной улицы Центральной. Это будет восьмиполосное шоссе протяженностью 30 км и шириной до 100 м на отдельных участках, что должно положить конец дорожным пробкам. А создание мест приложения труда, проектирование зон общественно-деловой и производственно-складской застройки на 250 га с созданием свыше 80 тысяч рабочих мест снизит нагрузку на улично-дорожную сеть и многих избавит от необходимости ездить на работу в центр Казани.

Город и разработчик проекта заверили, что к стройке жилья не приступят пока не построят подъездную дорогу от ул. Зорге до «Яблоневых садов». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В результате активной застройки пригородов в этой части татарстанской столицы сейчас остро не хватает детсадов и школ, поликлиники переполнены, дороги перегружены, и путь от работы до дома занимает по два часа в одну сторону. Реализация проекта должна стать решением этих проблем, поскольку каждый из последующих этапов освоения земель включает создание социальных объектов, благоустройство территории, транспортное развитие, объяснили в исполкоме Казани.

Подготовка проекта планировки территории и строительство дороги стало главным условием, которое город поставил заказчику перед освоением земель. Таким образом казанские власти нашли решение, как ограничить стройку без инфраструктуры и создать условия, чтобы инвесторы были заинтересованы в выполнении градостроительных задач.



Деловое ядро и 29-й проезд снизят маятниковую миграцию

Разработчик ППТ сообщил, что территория будет развиваться сбалансированно: жилье построят одновременно с объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, параллельно создавая озелененные территории общего пользования и элементы благоустройства. Жилой район построят в рамках 12 очередей, плотность застройки составит 3,3 тыс. кв. м/га, для сравнения в Казани — 12 тыс. кв. м/га.

Развиваемая территория будет самодостаточной, ее жителей обеспечат местами приложения труда и всем необходимым, заявили в компании. Согласно схеме, в месте пересечения транспортных артерий на площади 27 га создадут коммерческое ядро района. Здесь будут административные здания, торгово-развлекательные центры, спорткомплексы, МФЦ и прочие объекты обслуживания населения.

Еще часть объектов распределят по всей территории «Яблоневых садов»: магазины в шаговой доступности, фитнес-центры, культурно-досуговые объекты. Это позволит создать около 10 050 рабочих мест, что избавит часть населения от необходимости выезжать за пределы района проживания.

Для обслуживания населения в районе планируют построить 12 детсадов, четыре спортивных комплекса, медицинские и досуговые учреждения, кафе, рестораны, объекты розничной торговли, общественно-делового и религиозного назначения.

— В этом проекте также первым этапом развития предусмотрена реализация общественно-делового ядра между Салмачами и Куюками на пересечении ул. Центральной и проектируемого 29-го проезда, что поможет значительно снизить маятниковую миграцию. В проект уже привлекаются инвесторы для строительства бизнес-центров, торговых объектов, объектов обслуживания и так далее, — сообщили в ASG.

«К проекту предъявляются максимально жесткие требования»

В проект заложено трехуровневое озеленение. Первый уровень нацелен на озеленение общего типа — это парки, благоустроенная набережная и прилегающий лес. Второй — это создание благоустроенных бульваров и скверов, которые образуют зеленый каркас района, а третий — озеленение придомовых территорий.

Структура пешеходных связей и озеленения выстроена таким образом, чтобы из одной точки района в другую можно было попасть по благоустроенным озелененным маршрутам: паркам, скверам, бульварам. В общей сложности под озеленение в проекте отводится почти четверть всей территории «Яблоневых садов».

Авторы проекта указали, что общая конфигурация зон размещения объектов капитального строительства сформирована так, чтобы обеспечить компактную и сбалансированную планировочную структуру района и при этом максимально сохранить природно-рекреационный потенциал территории с учетом сложившегося рельефа местности.

— К проекту предъявляются максимально жесткие требования в связи с проблемными прилегающими поселками. Данный проект в свою очередь поможет решить большинство из них: появятся новые дороги, рабочие места, школы и садики, инфраструктура для комфортного проживания, — убеждены в компании.

По ее информации, главным принципом проекта стало «умное» проектирование, опирающееся на потребности людей, чтобы все основные нужды населения можно было закрыть внутри района. В основу положен принцип полицентричности и децентрализации, предполагающий создание множества зон различного назначения, распределенных по периметру застройки, инфраструктура района и логистика выстроены с учетом принципов шаговой доступности.