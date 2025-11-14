Специалисты IT-сектора у татарстанских работодателей больше не котируются?

Количество вакансий для специалистов в сфере информационных технологий в Казани и республике падает рекордными темпами

Фото: Реальное время

В октябре количество вакансий на татарстанском рынке труда, по сравнению с сентябрем, сократилось на 5%, в Казани — на 8%. Подобные провалы наблюдались и ранее — в марте и мае, но после них спрос на рабочую силу возрастал, а вот с июля по сентябрь рынок труда практически не менялся. Эксперты предрекают дальнейшие сокращения и падение спроса на многие профессии, ранее считавшиеся беспроигрышными, в частности в IT-сфере. В причинах снижения спроса на айтишников и падения рынка труда разбиралось «Реальное время».

Меньше — только для коучей

Этой осенью сократить штат сотрудников планируют 12% российских компаний — в 1,5 раза больше, чем год назад, сообщают сервисы «Работа.ру» и «СберПодбор». В октябре зафиксировали абсолютный рекорд падения интереса работодателей к специалистам в области информационных технологий: количество вакансий для них сократилось в Казани на 41%, а в Татарстане на 44% по отношению к октябрю 2024-го, согласно данным на сервисе «hh Статистика».

Причем спрос на айтишников падает давно: еще в 2024-м с марта по сентябрь прирост вакансий замедлялся, пока в октябре не стал отрицательным, и далее в течение последних 12 месяцев продолжалось падение.

Реальное время / realnoevremya.ru

Зато, как следует из опубликованных данных платформы, в республике и ее столице растет количество резюме от специалистов IT-сферы — соискателей вакантных рабочих мест. И если в июне и июле 2024 года этот рост в Казани составил всего 8% к аналогичному периоду 2023-го, то в октябре 2025-го достиг максимума в 29%. В Татарстане ежемесячный прирост количества резюме в этой профессиональной области с ноября 2024 года превышает 20%, а в октябре 2025 года достиг абсолютного рекорда — в 28%.

Реальное время / realnoevremya.ru

Пока еще вакансии для IT-сферы в Казани входят в топ-10 профобластей с наиболее высоким спросом на специалистов за последний месяц — они наравне с вакансиями в медицине и фармацевтике занимают в нем две последние строчки. Для айтишников в октябре работодатели в Казани предлагали 6% вакансий — вчетверо меньше, чем в сфере продаж и обслуживания клиентов.

Реальное время / realnoevremya.ru

Количество вакансий для них в Татарстане за год сократилось на 44%. Хуже дела обстоят только у специалистов по управлению персоналом и коучей — там сокращение составило 46%. В Казани дела обстоят ненамного лучше — здесь количество вакансий в IT-сфере снизилось на 41% (ниже в этом рейтинге «упали» только специалисты в области стратегий, инвестиций и консалтинга (-45%), а еще в области управления персоналом и коучи (— 47%).

Реальное время / realnoevremya.ru

При этом соотношение количества активных резюме к количеству активных вакансий в IT-сфере достигло в октябре 18,7, что сервис расценивает как «крайне высокий уровень конкуренции соискателей за рабочие места».

Плоды оптимизации и падения покупательского спроса

Снижение количества предложений на рынке труда было предсказано и в июльском докладе Банка России «Региональная экономика». Там указывалось на «ускорение снижения потребности работодателей в работниках», которое наиболее сильно ощущалось в трех регионах — на Урале, на юге страны и в Поволжье.

— Уровень конкуренции за рабочие места повысился и в большинстве регионов страны стал умеренным, — констатировал Банк России. — У многих респондентов [предприятий] потребность в сотрудниках уменьшилась из-за снижения спроса на продукцию и оптимизации рабочих процессов.

«Уровень конкуренции за рабочие места повысился и в большинстве регионов страны стал умеренным». Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

При этом Банк России отметил «наибольшее замедление роста зарплаты в субъектах Центральной России, Поволжья и Урала».

— В целом по стране темпы роста среднесписочной численности работников в апреле 2025 г., по сравнению с апрелем 2024 г., практически не изменились (табл. В-2-1), — констатировал регулятор. — Замедлился прирост числа занятых в добывающей и обрабатывающей промышленности. В оптовой и розничной торговле количество занятых в годовом выражении уменьшилось. На динамику численности занятых в торговле во многом повлияли закрытие автосалонов и сокращение штата автодилеров в ряде регионов Центральной России и Сибири. Отдельные компании обрабатывающей отрасли также проводили сокращения сотрудников в связи со снижением объемов выпуска и закрытием предприятий по производству одежды.

Прогноз на будущее в докладе выглядел малооптимистичным — Центробанк указал на рост доли предприятий, которые ожидают сохранения числа занятых без изменений (65% против 62% опрошенных в январе 2025 г.), а также доля тех, кто планирует сократить число работников (11,5% против 6,9% в январе 2025 г.). Тенденция в наибольшей степени проявилась у предприятий в сфере добычи полезных ископаемых, в машиностроении, фармацевтике в связи со снижением спроса на продукцию.

По мнению экспертов, в ближайшей перспективе сокращения и дальнейшее уменьшение количества вакансий в России будет сокращаться в первую очередь в трех сферах:

строительство, где продолжится снижение спроса на жилье из-за дорогой ипотеки;

консалтинг и B2B-услуги в связи с экономией бюджета клиентов;

машиностроение, добыча сырья и отдельные сегменты ретейла.

При этом самыми уязвимыми в плане сокращения окажутся работники, которые не приносят компаниям прямой прибыли:

нетехнические специалисты в IT,

начинающие сотрудники без опыта,

маркетологи,

административный персонал;

сезонный и контрактный персонал;

работники, чьи функции можно переложить на ИИ

Под сокращение попадут работники, чьи функции можно переложить на ИИ. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Основными причинами сокращений являются:

рост издержек,

повышение налогов,

падение потребительского спроса,

необходимость повышать зарплаты сотрудникам, без которых бизнес не может обойтись.

Плюс налоги минус льготы равно сокращению персонала

Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин высказывал журналистам мнение, что ситуация с сокращениями россиян на работе должна стабилизироваться в 2027 году. Однако не все эксперты «Реального времени» столь оптимистичны.

— Сокращения в IT-сфере во многом связаны с изменениями налогового законодательства, с сокращением льгот для IT, с требованиями государства по переходу на отечественное программное обеспечение, с дополнительными (и в текущей ситуации весьма существенными) издержками на обеспечение мероприятий по безопасности, — говорит директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова, — Компенсировать издержки можно либо за счет граждан (повышая тарифы на оказание услуг), либо за счет сокращения штатной численности персонала.

Она отметила, что сегодня бизнес вынужден идти на очень крупные инвестиции в информационную безопасность, чтобы отвечать всем повышающимся регуляторным требованиям. Также большое влияние на ситуацию оказывает необходимость перехода на отечественное программное обеспечение и программно-аппаратные комплексы, которые зачастую существенно дороже импортных.

Поскольку с учетом внутренней и внешней ситуации в стране все эти тенденции, по мнению эксперта, в перспективе будут сохраняться, сокращения сотрудников в компаниях продолжатся, а работодатели постараются обеспечить их деятельность меньшими трудовыми ресурсами.



ИИ заменит программистов, но не специалистов по цифровой безопасности

— Текущая корректировка на рынке труда IT — это не циклический спад, а структурный сдвиг, во многом связанный с технологическими изменениями последних лет, изменениями в законодательстве, политической и экономической ситуацией в стране, — считает директор по персоналу IT-компании «УЦСБ» Ксения Туляева. — При этом потребность в ИТ-специалистах не снизится, но изменятся профили востребованных кадров.

По ее словам, из года в год снижается потребность в Frontend— и Backend-разработчиках, тестировщиках. Кроме того, говорит Туляева, снижение спроса затрагивает и различных аналитиков, включая Data Scientist, так как искусственный интеллект начинает эффективно справляться с обработкой массивов информации. С развитием ИИ рутинные, механические задачи, которые можно автоматизировать, возьмут на себя нейросети, вместе с чем усилится запрос на профессионалов, способных создавать и обучать ИИ, а также анализировать полученные на выходе данные.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Она отметила, что навык программирования в его традиционном понимании тоже постепенно теряет исключительную ценность, уступая место более комплексным компетенциям.

А вот потребность в специалистах информационной безопасности, в частности кибербезопасности, напротив, только увеличивается. Кроме того, сам ИИ становится новым инструментом кибератак, поэтому критически возрастет потребность в специалистах, способных защищать инфраструктуру от угроз, исходящих от обученных злоумышленниками моделей. В противовес хакерам, ключевой станет роль специалистов, чьи компетенции объединяют цифровую безопасность, техническую экспертизу и этику использования нейросетей. Именно они смогут сделать ИИ-среду по-настоящему защищенной и продуктивной, как для разработчиков моделей, так и для пользователей.

— Учитывая эти тренды, исследовательский центр УЦСБ уже ведет работы по развитию защиты ИИ, в частности через MLSecOps-подход, объединяющий машинное обучение с безопасностью на всех этапах жизненного цикла модели, — добавила собеседница «Реального времени». — Также мы активно работаем со студентами, приглашая их на стажировки, где они получают практику в профессиях, которые точно будут востребованы в долгосрочной перспективе.