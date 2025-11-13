Ерлан Аймаганбетов: «Сначала покажи ребенку, зачем это нужно, и мотивация появится»

Учитель информатики — о мотивации детей с клиповым мышлением, вовлекающих уроках и атмосфере в классе

Фото: предоставлено автором

Российское образование вслед за цифровым миром переживает стремительные изменения, а вместе с подходом меняется и портрет современного ученика. О том, как вовлекать детей в обучение в эпоху коротких роликов, соцсетей и смарт-гаджетов, в авторской колонке для «Реального времени» рассказывает Ерлан Аймаганбетов, учитель информатики казанской русско-татарской школы №129, один из победителей премии «Яндекс Учебник» и конкурса программы профессионального развития педагогов «Кадровый резерв». Аймаганбетов вошел в двадцатку лучших преподавателей информатики России по итогам отбора среди тысяч педагогов страны.

Клиповое мышление современных школьников

Каждый учебный год я все отчетливее замечаю, как меняется у детей восприятие информации. Привычка к коротким ярким видеороликам в TikTok или YouTube Shorts формирует у детей клиповое мышление, им сложно держать фокус на длинных текстах или подробных объяснениях.

Если урок строится только вокруг больших объемов информации, класс утомляется буквально за минуты — внимание ускользает, вопросы исчезают, дети становятся пассивными. Дети ждут короткий яркий контент даже на уроке, и наша задача — использовать это в обучении.

Прятаться от трендов не получится, вместо этого я прямо объясняю ребятам, что главное сегодня не просто «быстро узнать» что-то, а уметь оценивать любую информацию, задавать себе вопросы: зачем я это смотрю, что мне это даст. Мне важно научить их делать выбор между развлекательным и познавательным контентом, показывая, что критический взгляд экономит силы и время.

Я редко смотрю назад с тоской по старым временам, ведь и 30 лет назад были и внимательные, и рассеянные дети. Все зависит от индивидуальности, а наша задача — быть гибкими, замечать перемены и искать новые подходы.

Принципы современного обучения

За последние годы я понял: если я хочу, чтобы школьники меня слушали, материал нужно делить на короткие блоки, обязательно использовать инфографику, схемы, реальные изображения. Все, что можно визуализировать и включить в действие, работает куда лучше, чем голая теория. В своей практике я использую различные цифровые инструменты, например «Яндекс Учебник», который помогает ученикам создавать прототипы приложений и чат-ботов. Это место, где дети пробуют себя, учатся ошибаться и, главное, исправлять ошибки.

Главное — не заставлять. Я всегда предлагаю дополнительные задачи, кружки, проекты по принципу добровольности. Так у ребят появляется шанс раскрыться в команде, сделать что-то руками, найти в себе качества программиста, дизайнера, стратега. Очень часто дети удивляют результатами: те, кто в классе был не самым заметным, в кружках становятся лидерами, генераторами идей.

Работа с мотивацией детей

Современный школьник не воспринимает мотивацию на уровне «делай, потому что надо». Практически каждый подросток спрашивает: «А зачем? Что я получу?». Мне кажется, это здоровое явление. Когда мы собираемся участвовать в конкурсе, олимпиаде или командном проекте, я всегда опираюсь на принцип «сначала покажи, зачем это нужно, и мотивация появится». Ведь прокачанные навыки публичного выступления, самостоятельного решения задач, опыт ответственности — это не для галочки, а для будущего ребенка. Хочется, чтобы школа учила не только предметам, но и самостоятельности, уверенности в своей силе.

Очень ценю, когда к учебной мотивации подключаются родители. Если они поддерживают интерес детей, то вместе с педагогом можно добиться долгосрочных изменений. Даже маленький успех, который ученик увидел и по которому получил обратную связь, — колоссальная точка роста. Талант ребенка нельзя оставлять без внимания, он должен видеть результат своих стараний.

Эффективные методики преподавания

Я стараюсь чередовать теорию и практику, обязательно давать возможность попробовать новое («пощупать» материал). В классах, где информатика два часа в неделю, могу сделать так: первый час — теория, второй — практика, проектная работа. Там, где время ограничено, ищу компромисс между информацией и действиями, вставляю в урок короткие реальные задачи.

Еще я люблю связывать теорию с жизнью, например рассказываю, как Face ID работает на телефоне, зачем нам двоичная система, как построить чат-бота, почему врач или даже охранник должен знать цифровые инструменты. Самое важное — донести, что информатика — это не программировать ради программирования, а то, как можно применить знания уже сейчас или через несколько лет.

Важно развивать функциональную грамотность: умение читать тексты, искать главное, отвечать на неочевидные вопросы. И это касается не только литературы или истории. На каждом уроке информатики мы выделяем ключевые мысли, учимся формулировать вопросы. Абсолютно уверен, что это поможет и на экзаменах, и в будущей жизни, ведь главный навык современного человека — умение работать с информацией.

Рекомендации по организации урока

Все, что я рассказываю, лучше работает, если грамотно структурировать материал: делить его на небольшие логические части, обязательно использовать визуализацию, заранее готовить примеры для коллективной работы и обсуждения. Технологии должны быть органичной частью процесса. Электронные доски, голосовые помощники, интерактивные платформы, групповые проекты — все это помогает быть с учениками на одной волне.

В кабинете информатики я стараюсь создать открытую, удобную для работы атмосферу: современные компьютеры, памятки по цифровой безопасности, выставки детских работ, зона для отдыха и обсуждений. И постоянная обратная связь, она обязательна на каждом уроке. Мы обсуждаем, что было сложно, что заинтересовало, что стоит разобрать.

Я уверен, школа должна дать ребенку не только знания, но и ощущение старта настоящей жизни. Неважно, как меняются форматы, важно сохранять доверие, поддерживать внутренний интерес и учиться вместе с детьми, не отставая от времени.