Татарстан хочет увеличить турпоток до 4,4 млн человек к 2028 году

Но план может быть перевыполнен

Фото: Динар Фатыхов

Несмотря на вызовы последних лет, вызванные пандемией и санкционными ограничениями, сфера туризма Татарстана демонстрирует уверенное восстановление и рост. В 2024 году республику посетили 4,3 млн гостей — это почти в два раза превышает показатели десятилетней давности. Тем временем дальнейшие официальные планы развития отрасли менее амбициозные — к 2028 году турпоток, согласно распоряжению Кабмина, хотят увеличить до 4,4 млн, а объем платных туристических услуг (без учета смежных сфер) — до 41 млрд рублей. При этом в Госкомитете РТ по туризму «Реальному времени» заявили, что, скорее всего, план окажется перевыполненным. Подробнее об изменениях в госпрограмме по развитию туризма в Татарстане — в материале издания.

Рост турпотока на 72% за десять лет

Кабмин Татарстана опубликовал распоряжение об изменениях в госпрограмме развития туризма и сферы гостеприимства в регионе. В нем орган обновил текущие показатели и актуализировал планы до 2028 года.

— Пандемия новой коронавирусной инфекции (COVID-19), беспрецедентные санкционные ограничения со стороны недружественных стран и регулярные атаки беспилотных летательных аппаратов на аэропорты и города Республики Татарстан значительно снизили не только показатели въездного туризма, но и затруднили ведение бизнеса внутри страны из-за ухода с рынка агрегаторов онлайн-бронирования, прекращения деятельности международных гостиничных операторов, осложнения ситуации с воздушным сообщением и безопасностью полетов, — отмечается в документе.

Однако туристической сфере Татарстана удалось восстановиться и даже нарастить объемы. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Однако туристической сфере Татарстана удалось восстановиться и даже нарастить объемы. Так, за десять лет реализации госпрограммы турпоток в республику увеличился на 72% — с 2,5 млн человек в 2014 году до 4,3 млн в 2024-м. Экономический эффект оказался еще более значительным: объем платных услуг в сфере туризма с учетом смежных отраслей возрос в 6,5 раза — с 16,3 до 106,8 млрд рублей.

Продолжала развиваться и инфраструктура туризма. По состоянию на 1 января 2025 года в Татарстане действует 674 коллективных средства размещения с номерным фондом в 27 494. Средняя загрузка гостиниц остается стабильно высокой и в 2024 году составила 73%. Отрасль поддерживают 125 туроператоров, состоящих в федеральном реестре.

Основная задача — развитие экосистемы

Новая редакция государственной программы устанавливает четкие целевые показатели на период до 2028 года. Основной целью является «повышение конкурентоспособности туристского комплекса Республики Татарстан на российском и международном туристских рынках». В планы входит достижение следующих показателей:

увеличение турпотока до 4,4 млн человек в 2028 году;

увеличение объема платных туристических услуг (без учета смежных сфер) до 41 млрд рублей;

подготовка не менее 680 специалистов в сфере туризма ежегодно.

Отметим, что ранее председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов говорил о плане принять 4,5 млн туристов уже по итогам 2025 года. По данным за январь — сентябрь, туристы совершили 3,6 млн поездок в республику, сообщает Росстат.

В рамках программы Татарстан делает акцент на развитии рекреационного комплекса. В частности, до 2028 года планируется создать комплекс «Казань Марина», кластер «Поташные Горы» и возвести новые объекты на «Волжской тропе».

В частности, до 2028 года планируется возвести новые объекты на «Волжской тропе». Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Отдельное внимание уделяется развитию проекта межрегиональных туристских маршрутов «Великий Волжский путь», под брендом которого уже разработано более 20 маршрутов. Также планируется увеличение транспортной доступности, в том числе за счет обновления речного пассажирского флота и парка автобусов туристического класса.

Как «Реальному времени» рассказал председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов, основным приоритетом в обновленной программе стало создание комплексной экосистемы гостеприимства. Это в том числе включает в себя развитие транспортной инфраструктуры.

— Мы усилили акцент на развитии туристической инфраструктуры в перспективных районах, улучшении сервиса и цифровизации отрасли, а также ввели дополнительные меры поддержки предпринимателей. Все целевые показатели программы мы считаем достижимыми, а наиболее перспективными для перевыполнения — рост внутреннего туризма и увеличение продолжительности пребывания гостей. Наша главная задача — обеспечить эффективную координацию всех участников рынка, повысить узнаваемость бренда Татарстана, создать новые рабочие места и развить потенциал малых городов и сельских территорий, — сказал он.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Казань — на четвертом месте по доле отельных бронирований

Согласно данным отельных бронирований, оформленных на 2025 год, Казань находится на четвертом месте среди всех российских направлений с долей в 3,1%. Об этом «Реальному времени» сообщила руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.

По ее словам, в среднем туристы задерживаются в столице республики на 2,3 дня. Год назад этот показатель составлял 2,1 дня. В среднем ночь в забронированных номерах стоит 9 тыс. рублей.

— Что касается планов по увеличению турпотока в Татарстан, то, конечно, любое улучшение туристской инфраструктуры положительно сказывается на турпотоке: регион становится более привлекательным и интересным для путешественников. И, как мы видим по статистике, туристы уже начинают глубже изучать республику, проводя в ней все больше времени, — сказала Шелехова.

Казань находится на четвертом месте среди всех российских направлений с долей в 3,1%. Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

В целом эксперт считает, что сильной стороной экосистемы гостеприимства Татарстана является культурное наследие.

— Кроме того, здесь отлично развит и отельный сегмент: путешественники могут найти для себя множество вариантов размещений в разных ценовых диапазонах и с различными списками услуг. Но для более явного увеличения турпотока могут быть полезны целевые инвестиции в равномерное развитие всего региона, то есть областей и городов за пределами столицы, — подытожила она.