Владимир Путин: «Татарстан демонстрирует хорошие показатели в развитии спорта»
Центр развития футбола в Казани прирос общежитием для футболисток и двумя футбольными полями
Спустя 4 месяца после ввода в работу футбольного манежа имени Николая Сентябрева на базе «Рубина» состоялось открытие второго этапа Центра развития футбола. В рамках проекта был построен жилой комплекс, рассчитанный на 76 юных футболисток. Руководство Татарстана отчиталось перед Путиным о достигнутых успехах и представило видение дальнейшего развития детского спортивного потенциала. Подробнее — в репортаже «Реального времени».
«Татарстан демонстрирует хорошие показатели не только в развитии экономики»
Казань пополнилась новым объектом футбольной инфраструктуры: официально открыт жилой комплекс и два искусственных поля в рамках второго этапа Центра развития футбола, куда уже входит открытый в июне футбольный манеж имени Николая Сентябрева. «Рубин» инвестировал в развитие своего женского клуба, создав для спортсменок комфортные условия с сауной, солевой комнатой и хамамом. Общежитие также предоставит жилье тренерам женской команды, которые, как правило, за редким исключением, мужчины.
Двухэтажный комплекс предлагает 76 койко-мест в 36 номерах, а также семь раздевалок и два тренерских помещения.
Церемония открытия комплекса прошла при участии президента России Владимира Путина в рамках форума «Россия — спортивная держава». Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и президент «Рубина» Марат Сафиуллин продемонстрировали объект главе государства в формате видеосвязи.
— Теперь в Татарстане появилась полноценная база для круглогодичных тренировок и учебно-тренировочных сборов для наших юных спортсменов и признанных мастеров. Третий этап строительства Центра — это универсальный спортивный комплекс [для мужской команды, — прим. ред.], который мы планируем завершить в 2026 году. Уверены, Центр развития футбола станет важным звеном в воспитании подрастающего поколения, в его стенах вырастет немало спортсменов высочайшего уровня, — рассказал Песошин.
— Татарстан демонстрирует хорошие показатели не только в развитии экономики и социальной сферы, но и в развитии спорта. У вас замечательно развиваются игровые виды спорта — и хоккей, и футбол тоже. От души желаю успехов всем вашим спортсменам — начинающим и тем, которые уже показали хорошие результаты, всем, кто любит физическую культуру, — подытожил Путин.
Впрочем, до этого он активнее интересовался открытием Дворца единоборств в соседней с Татарстаном Удмуртии. Неудивительно, ведь Путин, будучи сам выходцем из мира дзюдо, никогда не забывает о своих спортивных корнях. За спинами спортсменов он заметил татами и попросил «продемонстрировать что-нибудь».
Тут же засуетились и организаторы в Татарстане и сразу дали в руки детям мяч. А вдруг лидер страны попросит попасть в ворота, а главного атрибута футбола рядом нет? Все быстро исправили, но Путин так ничего и не попросил. Он поблагодарил руководство республики и перешел к следующему объекту.
Республика ждет татарстанцев в основной команде «Рубина»
— Будем собирать одаренных девчонок и ребят и оттачивать их мастерство. Будем готовить основные команды <...> Надеюсь, в будущем, в составе сборной команды «Рубина» основой будут именно татарстанские спортсмены, — сообщил журналистам первый заместитель министра спорта республики Халил Шайхутдинов. Еще в январе он рассказал «Реальному времени», что «раис республики поставил задачу, чтобы в составе клубов-мастеров выступали минимум 25—30 процентов собственных воспитанников».
Футбол традиционно остается самым популярным видом спорта в Татарстане. Им занимаются 66,8 тыс. человек, детей и подростков из них — 10,2 тысячи. При этом у ФК «Рубин» есть своя женская команда, которая возродилась в 2021 году. Конечно, на это повлияли обязательные правила РФС для лицензирования. В академии должны быть девушки нескольких возрастов.
Дебютный сезон ЖФК «Рубин» оказался провальным — все матчи были проиграны. В сезоне 2022/23 клуб достиг своего наивысшего результата, поднявшись по ходу чемпионата на пятое место, но финишировал девятым. За последние три года тренерский штаб команды покинули три специалиста: Ольга Васильева в 2021 году, Ренат Мифтахов в 2023 году (под его руководством клуб занял последнее место) и Дмитрий Нечаев в 2024 году. Нынешним наставником команды является Марс Сахабутдинов. Стоит отметить, что он ранее тренировал нынешних аутсайдеров турнира — ЖФК «Енисей». Однако его тренерская карьера также содержит примеры успешного вывода команд в более высокие дивизионы: мужская команда ФК «Лада Димитровград» под его руководством вышла во второй дивизион зоны Урал — Поволжье, а ФК «Атом» — из третьего.
В настоящее время ЖФК «Рубин» занимает 10-е место, потерпев три поражения подряд и набрав 17 очков за 23 матча. Для сравнения, лидер таблицы, «Спартак», имеет внушительное 61 очко. Несмотря на это, казанский клуб еще не находится на последнем месте, так как в дивизионе выступают 13 команд.
