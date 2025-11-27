Тесленко: разговора с руководством «Рубина» после вылета из Кубка России не было

Эмоциональное состояние в команде после поражения он охарактеризовал как негативное

Фото: Динар Фатыхов

Защитник футбольного клуба «Рубин» Егор Тесленко на открытой тренировке команды рассказал журналистам, что после поражения и вылета из Кубка России разговоров с руководством клуба о корректировке задач не было. По его словам, поставленные цели остаются прежними.

— Задачи не изменены, разговоров не было, — сказал Тесленко.

— Да, мы сейчас к следующей игре с «Зенитом» готовимся, реабилитироваться за поражение в Кубке. Негативно отреагировали, потому что мы хотели пройти дальше, хотели побороться за Кубок, но у нас это не получилось, — пояснил футболист.

Говоря о предстоящем матче с петербургским «Зенитом», Тесленко подчеркнул, что команда настраивается только на победу. «Каждый матч мы хотим побеждать — это понятно», — сказал он. При этом игрок не считает встречи с «Зенитом» чем-то особенным, несмотря на наличие в составе соперника игроков сборных России и Бразилии.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Футболист также признал, что «Рубин» испытывает проблемы с реализацией моментов.

— Команда очень мало забивает. В последнее время были матчи — там все: два, четыре... Один был, но это футбол, бывает. Да, бывает такое, что мы не можем забить. На мои часы — не пропускаем, но и, к сожалению, забиваем мало, — поделился он.

Относительно текущего седьмого места в турнирной таблице Российской премьер-лиги, которое сейчас занимает «Рубин», Егор Тесленко выразил уверенность, что команда способна на большее.

Напомним, казанский клуб сейчас не рассматривает вариант с отставкой Рашида Рахимова до конца года. От лидирующего «Краснодара» команда отстает на 11 очков. До конца 2025 года «Рубину» осталось провести два матча — 30 ноября с «Зенитом» в Санкт-Петербурге, 6 декабря с «Ростовом» в Ростове-на-Дону.

Рената Валеева