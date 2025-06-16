Рустам Минниханов: «Центр футбола будет отвечать международным требованиям»

В Казани открыли футбольный манеж имени выдающегося тренера Н.И. Сентябрева

Юные футболисты получили новый манеж им. Сентябрева . Фото: Артем Дергунов

Сегодня в Казани на базе футбольного клуба «Рубин» состоялось открытие футбольного манежа имени Николая Ивановича Сентябрева. В церемонии принимали участие раис Татарстана Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин, министр спорта Владимир Леонов. Подробности — в репортаже «Реального времени».



Футбольный манеж «Рубин» имени Сентябрева сдали в июне

В казанском полку футбольных манежей пополнение. К «Максату», футбольно-регбийному «Искандеру» с сегодняшнего дня добавился футбольный манеж «Рубин» им. Николая Ивановича Сентябрева. Про заслуги легендарного тренера «Рубина» в период с 1959 по 1971 год напомнил президент клуба Марат Сафиуллин, сделав упор на то, что в те годы были воспитаны Николай Осянин, Ильяс Галимов. Это и ставят во главу угла, когда республика открывает очередной спортивный объект.

Манежи строят в рамках соглашения по развитию футбола между республикой, Минспорта и РФС. В этом году четыре объекта должны сдать в эксплуатацию, решив вопрос с полным охватом республики отделениями футбола. На начало года оставалось четыре района Татарстана, в которых не было подобных комплексов.

Обычно суперклубы не напрягаются в процессе воспитания талантливой молодежи, передоверив это дело своим академиям, а сами, как коршуны, набрасываются на менее статусные команды, перекупая их лидеров (лишнее доказательство: Мирлинд Даку, который уехал из Казани в Питер). Впрочем, и академии суперклубов не напрягаются в подготовке талантливых ребят, набрасываясь на менее статусные академии.

Два президента «Рубина» Марат Сафиуллин и Александр Гусев (справа) в обществе юного футболиста. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В этом плане тоже есть пример: Леонид Салихов из Нижнекамска, который выделялся среди местных сверстников игровым мышлением, скоростью, ударом, и сейчас котируется в числе лучших игроков ЮФЛ, только выступает уже за московскую команду, которая со временем назовет его своим воспитанником. Но это следующий шаг, после строительства инфраструктуры, насыщения ее качественным тренерским персоналом и решения юридической стороны вопроса с подписанием контрактов, выплатой стипендий, чтобы никого не могли переманить.

Подобрался мощный тренерский цех академии

Тренерский цех Академии «Рубина» подбирается на загляденье. Под руководством Нияза Акбарова, который в процессе руководства детско-юношеским футболом настолько поднаторел, что был нарасхват в клубах РФПЛ, поработав в Ростове-на-Дону, Химках. В ближайших помощниках у него Рустем Хузин, человек с опытом работы главным тренером в Премьер-лиге и ФНЛ и успешной работой в молодежном футболе. В 2012-м его команда становилась серебряным призером чемпионата России среди дублеров.

С недавнего времени в Казань вернулся обладатель Кубка Либертадорес среди молодежных команд Юрий Солано. В 2020 году его команда «Индепендьенте дель Валье» обыграла знаменитые «Коло-Коло» из Чили, в полуфинале — бразильский «Фламенго», а в финале — аргентинский «Ривер Плейт», 2:1. Что важно: в отличие от многих побед российских молодежных команд, зачастую важных лишь в моменте и завершающихся после завоевания почетного трофея, подопечные Юрия Солано находятся в развитии. В недавнем финале Лиги чемпионов за победивший ПСЖ играли экс-«рубиновец» Хвича Кварацхелия и подопечный Юрия Солано эквадорец Вильян Пачо. Другой его ученик — Мойзес Кайседо стал победителем Лиги конференций в составе «Челси». Помимо них, под руководством Солано играли Луис Кано («Фиорентина»), Стивен Плаза («Вальядолид»), Пьеро Хинкапье («Байер», Леверкузен).

Раис Татарстана Рустам Минниханов (в центре). Артем Дергунов / realnoevremya.ru

За опыт и преемственность в Академии «Рубина» отвечают Виталий Никитин, Айрат Сабирзянов, с недавних пор Александр Бухаров, который недавно вспоминал: «На Кубке конфедераций в Казани мы на матч с Мексикой выходили вместе с Тимуром Фатыховым. Тогда ему было 8 лет, сейчас 16, и я его тренирую. Он мне напомнил об этом факте, у Тимура сохранилась фотография с того матча. Я был удивлен, но это такая связь времен, преемственность поколений в действии».

Не получится насытить футбольный рынок футболистами — подготовим футболисток вслед за Алсу Абдуллиной, судей, таких как Надежда Горинова. Футбольный рынок огромен, ему все пригодятся.

Рустам Минниханов: «Пусть судьба наших юных футболистов будет связана с «Рубином»

Приехавший на открытие манежа раис Татарстана Рустам Минниханов сделал символический удар по мячу и осмотрел комплекс. «Открытие футбольного манежа имени Сентябрева — это значимое событие для Татарстана. Это хороший знак и начало большого проекта Центра футбола, который будет отвечать всем международным требованиям. Работа ведется при активной позиции Марата Адиповича Сафиуллина, проект получил поддержку руководства страны, председателя правительства, федерального Министерства спорта, ну и Республика Татарстан принимает активное участие», — отметил Минниханов. После официальной речи он попросил поаплодировать строителям и посетовал: «Слабенькие были аплодисменты. А им ведь еще много предстоит построить. Смотрите, вдруг плохо построят», — шутил он. Собравшиеся тут же прониклись и отблагодарили овациями.

Марат Сафиуллин: «Уверен, что здесь вырастут новые игроки нашего «Рубина» и сборной России». Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Что любопытно: даже в чемпионские годы «Рубина» футбольная инфраструктура недотягивала до того уровня, до которого вознеслась команда-чемпион. Поэтому хочется поправить одного из ВИП-гостей, который ошибочно сказал, что «Рубин» принимал у себя такие суперклубы, как «Атлетико» и «Челси». 12 лет назад мы еще не могли себе этого позволить, и матчи проходили в Москве. Сейчас уже инфраструктура потихоньку перегоняет спортивные результаты команды. Выразим общее пожелание, чтобы вскоре все составляющие большого футбольного клуба сравнялись.



К словам Минниханова необходимо добавить, что манеж — только первый сданный объект, а в целом строительство Центра развития футбола должно завершиться к 31 августа. Судя по аплодисментам, чувствуется общая заинтересованность в объекте.