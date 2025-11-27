Никита Шлейхер завоевал две золотые медали на Кубке раиса по прыжкам в воду

Спортсмен СК «Синтез» и сборной Республики Татарстан успешно выступил в Казани

Фото: предоставлено СК «Синтез»

Спортсмен спортивного клуба «Синтез» и сборной Республики Татарстан Никита Шлейхер завоевал две золотые медали на Кубке раиса по прыжкам в воду.

По результатам соревнований атлет стал первым в индивидуальном зачете на трехметровом трамплине. Заработав 450,8 балла, он обошел ближайшего преследователя из Челябинска более чем на 50 баллов.

Кроме того, лучший результат Никита Шлейхер показал в парных прыжках вместе с Григорием Ивановым.

