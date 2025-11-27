Коростелев, представляющий Татарстан, одержал победу на Кубке России по лыжным гонкам

Менее удачно выступил трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов

Фото: Динар Фатыхов

Савелий Коростелев, представляющий Татарстан, одержал победу в гонке с раздельным стартом свободным стилем на 15 километров, которая проходит в рамках первого этапа сезона-2025/26 в Кировске.

Он преодолел дистанцию за 35 минут 10,9 секунды. Второе место занял Денис Спицов, отстав от лидера на 9,8 секунды. Подиум дополнил еще один представитель Татарстана — Сергей Ардашев, финишировавший третьим с отставанием в 21,4 секунды.

Менее удачно выступил трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, также представляющий республику. Он занял 11-е место, уступив победителю более минуты (+1.06,9).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Расписание трансляций первого этапа Кубка России по лыжам:



29 ноября, суббота

10:40 Спринт, свободный стиль. Квалификация, женщины, мужчины.

12:00 Программа «Лыжная страна».

12:30 Спринт, свободный стиль. Финальные, полуфинальные, четвертьфинальные забеги.

30 ноября, воскресенье

10:25 Женщины. Классический стиль, 10 км.

13:25 Мужчины. Классический стиль, 15 км.

Рената Валеева