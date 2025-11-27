Коростелев, представляющий Татарстан, одержал победу на Кубке России по лыжным гонкам
Менее удачно выступил трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов
Савелий Коростелев, представляющий Татарстан, одержал победу в гонке с раздельным стартом свободным стилем на 15 километров, которая проходит в рамках первого этапа сезона-2025/26 в Кировске.
Он преодолел дистанцию за 35 минут 10,9 секунды. Второе место занял Денис Спицов, отстав от лидера на 9,8 секунды. Подиум дополнил еще один представитель Татарстана — Сергей Ардашев, финишировавший третьим с отставанием в 21,4 секунды.
Менее удачно выступил трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, также представляющий республику. Он занял 11-е место, уступив победителю более минуты (+1.06,9).
Расписание трансляций первого этапа Кубка России по лыжам:
29 ноября, суббота
10:40 Спринт, свободный стиль. Квалификация, женщины, мужчины.
12:00 Программа «Лыжная страна».
12:30 Спринт, свободный стиль. Финальные, полуфинальные, четвертьфинальные забеги.
30 ноября, воскресенье
10:25 Женщины. Классический стиль, 10 км.
13:25 Мужчины. Классический стиль, 15 км.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».