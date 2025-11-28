«Ак Барс» начнет новую домашнюю серию матчем со СКА

Встреча начнется в 19.30 по московскому времени

Сегодня «Ак Барс» сыграет в Казани с питерским СКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча стартует в 19.30 по московскому времени.



«Ак Барс» начинает новую домашнюю серию после трех игр на выезде. Казанцы в гостях одержали две победы над «Нефтехимиком» (3:2) и «Шанхайскими Драконами» (3:2Б) и проиграли московскому «Спартаку» (0:1). Команда Анвара Гатиятулина идет третьей в Восточной конференции с 40 очками.

СКА перед началом сезона сменил главного тренера, назначив Игоря Ларионова вместо Романа Ротенберга. Питерцы в текущем чемпионате КХЛ идут на восьмом месте Запада с 32 очками. В последних семи матчах СКА одержали шесть побед при одном поражении.



Всего в КХЛ команды провели 39 очных поединков. По количеству побед в этих матчах впереди СКА — 20 против 19 у казанцев. В прошлом сезоне «Ак Барс» выиграл обе встречи со СКА — 3:2 ОТ, 8:3.



В прямом эфире матч из Казани покажут телеканалы ТНВ и «ТНВ Планета» в 19.30 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин