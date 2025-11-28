Два российских фигуриста получили допуск к Олимпиаде 2026 года

Международный олимпийский комитет (МОК) официально подтвердил участие Аделии Петросян и Петра Гуменника в Играх

Фото: Руслан Ишмухаметов

Международный олимпийский комитет (МОК) официально подтвердил участие российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника в Олимпийских играх 2026 года. Спортсмены будут выступать в нейтральном статусе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

Право участвовать в Олимпиаде фигуристы завоевали в сентябре, победив на квалификационном турнире в Пекине. После успешного выступления им необходимо было получить одобрение специальной комиссии МОК для окончательного допуска к соревнованиям.

Ранее МОК обнародовал условия участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх. Согласно правилам, к соревнованиям не допускаются представители командных видов спорта, а также атлеты и вспомогательный персонал, поддерживающие военные действия или связанные с силовыми структурами. Обязательным условием является прохождение антидопинговой проверки. Помимо фигуристов Петросян и Гуменника, квалификацию на Олимпиаду получил российский ски-альпинист Никита Филиппов, однако его участие пока не подтверждено. Также приглашение на Игры получила белорусская фигуристка Виктория Сафонова.

Ранее стало известно, что Россия не сможет принять участие в командных соревнованиях Олимпиады-2026.

Наталья Жирнова