Российские гимнасты получили допуск на турниры Европы и шанс попасть на Олимпиаду

Фото: Динар Фатыхов

Конгресс Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) принял решение допустить российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе. Это решение, как сообщила Федерация гимнастики России (ФГР), открывает перед атлетами возможность квалифицироваться на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

Голосование, прошедшее на конгрессе в Праге, завершилось в пользу допуска: за проголосовали 27 делегатов, против высказались 15, трое воздержались, а один человек не принял участия в голосовании. Результаты голосования были опубликованы олимпийской чемпионкой Ангелиной Мельниковой, лидером национальной команды.

Для спортсменов в спортивной и художественной гимнастике это решение имеет ключевое значение, поскольку оно открывает доступ к турнирам, имеющим статус квалификационных для Олимпиады-2028. Ближайшие чемпионаты Европы 2026 года в этих дисциплинах пройдут в хорватском Загребе (13—23 августа) и болгарской Варне (27—31 мая) соответственно. При этом прыгуны на батуте имеют возможность отобраться на Олимпийские игры, минуя европейские соревнования.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В ноябре трое россиян не были допущены до участия в выборах на должности судей European Gymnastics. Причиной стало понижение их в судейских категориях, вызванное отстранением от международной работы на протяжении последних трех лет.

Напомним, что с марта 2022 года российские спортсмены были отстранены от всех международных соревнований под эгидой European Gymnastics и Международной федерации гимнастики (FIG). Несмотря на то, что с февраля 2024 года они получили возможность участвовать в международных турнирах в нейтральном статусе, Олимпийские игры в Париже россияне пропустили по решению федераций гимнастических видов спорта. В сентябре 2024 года эти организации объединились в одну — Федерацию гимнастики России (ФГР).

Рената Валеева