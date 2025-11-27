Рашид Рахимов прокомментировал недовольство болельщиков «Рубина» после вылета из Кубка России

По его словам, критика фанатов естественна

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов отреагировал на волну недовольства со стороны болельщиков в социальных сетях, возникшую после вылета команды из Кубка России. По его словам, критика фанатов естественна и команда должна делать выводы из поражения.

Недовольство болельщиков выразилось в призывах уволить Рахимова с поста главного тренера, которые появились в официальных пабликах клуба после неудачи в Кубке.

Напомним, во вторник «Рубин» завершил свое выступление в розыгрыше Кубка страны, уступив в гостях тульскому «Арсеналу» в серии послематчевых пенальти со счетом 0:0 (по пен. 2:3). Перед командой была поставлена задача дойти до полуфинала турнира.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Комментируя реакцию фанатов, Рахимов заявил журналистам:

— Всегда так бывает. Столько времени нет комментарии читать. Мы прекрасно понимаем, что надо было забивать еще один пенальти, тогда, я думаю, комментариев было бы меньше. Но в любом случае я не на этом должен делать акцент. То, что есть мнение болельщиков, — кто-то переживает, кто-то критикует, — это нормально. Мы должны делать выводы. Мы должны двигаться дальше и реагировать на поражение.

Рената Валеева