Российским дзюдоистам разрешили выступать под национальным флагом

Возвращение спортсменов на международную арену начнется уже на турнире Большого шлема в Абу‑Даби

Фото: Мария Зверева

Международная федерация дзюдо (IJF) восстановила право российских спортсменов участвовать в международных соревнованиях под национальным флагом. Об этом официально сообщила пресс‑служба федерации.

Согласно заявлению, исполнительный комитет IJF принял решение допустить россиян к турнирам с использованием национальной символики — флага и гимна. Возвращение спортсменов на международную арену начнется уже в конце ноября: они смогут выступить на турнире Большого шлема в Абу‑Даби, который пройдет с 28 по 30 ноября.

В IJF подчеркнули, что данное решение отражает статус федерации как глобальной организации и демонстрирует приверженность принципам справедливого и прозрачного управления. В сообщении также отмечено, что дзюдо традиционно продвигает ценности дружбы, уважения, солидарности и мира. Напомним, что Международная федерация плавания (World Aquatics) приняла решение допустить наших ватерполистов начиная с 1 января 2026 года. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова