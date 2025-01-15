Халил Шайхутдинов: «Каждый спортивный объект в республике загружен, вечерами — битком. И это, считаю, успех»

Фото: Динар Фатыхов

Спортивная жизнь Татарстана в прошедшем 2024 году выдалась насыщенной событиями. В Казани были проведены масштабные международные «Игры будущего» и Игры стран БРИКС, а татарстанские клубы и спортсмены завоевали большие победы. Тем временем остаются вопросы по размерам командировочных и стипендий. Итоги спортивного года в интервью «Реальному времени» подвел первый заместитель министра спорта Татарстана Халил Шайхутдинов.

Три нерешенные проблемы



— Халил Хамитович, расскажите о достижениях Министерства спорта Татарстана в прошедшем году?

— У нас получился очень насыщенный год. Стоит понимать, что мы должны придерживаться календарного плана. Это и проведение соревнований, и подготовка спортсменов, командирование и так далее. За год в Татарстане мы провели свыше 800 спортивных мероприятий различного уровня — от локальных до больших международных турниров. В том числе более 50 крупных спортивных мероприятий, из которых 10 — международного уровня. Также хочу отметить, что в составы сборных команд России и Татарстана за 2024 год были включены 1 005 спортсменов, что выше показателя прошлого года — 957. И впервые в новейшей истории татарстанские спортсмены завоевали больше 1 000 наград — 1 013 медалей различного достоинства. Это наша работа, состоящая из двух частей: от массовости к мастерству.

— А какой ваш личный топ-3 событий года для спорта Татарстана?

— Во-первых, это «Игры будущего», которые впервые прошли в Казани. Также нельзя не включить сюда успешное проведение Игр стран БРИКС. Этот турнир стал важной площадкой для укрепления международного сотрудничества и обмена опытом между спортсменами разных стран. Еще одно событие года — Казанский марафон.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Какие проблемы остались нерешенными? Есть ли что-то, в чем могли бы сработать лучше?

— Есть некоторые вопросы по суточным командировочным спортсменов, точнее, по нормативам. В январе будет коллегия Минспорта, где мы еще раз поднимем ситуацию для обсуждения. Сейчас цены везде растут, но наши нормативы который год остаются прежними. К примеру, судья работает целый день, а у него по нынешнему нормативу выходит оплата 300 рублей. За эти деньги он даже с одного конца Казани до другого может не доехать. Спортсмены и тренеры уже ощущают несправедливость существующих нормативов.

— Еще?

— Во-вторых, заботит тема адаптивного спорта. С учетом СВО и возвращающихся оттуда ребят нам следует усилить работу в этом направлении. В-третьих, мы пока не смогли решить вопрос с увеличением стипендии спортсменов. Надеюсь, на коллегии поднимем этот вопрос. И появилась новая проблема — прохождение медицинского осмотра учащихся в спортивных школах. По новому приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации наши дети в спортшколах должны пройти осмотр, сдать анализы, посетить различных специалистов. И на выходе сумма медосмотра выходит в районе от 15 до 25 тысяч рублей. Этих денег у родителей нет, и в бюджетах школ тоже это не заложено. Так что в январе продолжим решать и этот вопрос.

Нацпроекты по спорту: «плановые показатели выполняем»

— Федеральные нацпроекты по спорту: чем можно похвалиться, что не получилось сделать?

— В рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» и национального проекта «Демография» доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к 2030 году в 10 регионах России должна дойти до 75% (остальные регионы — до 70%). Сейчас плановые показатели мы выполняем. Если по итогам 2023 года эта доля в Татарстане составляла 62,9%, то сейчас уже к третьему кварталу мы достигли 64,5%. В рейтинге субъектов страны мы вышли на четвертое место, а по ПФО наши показатели являются лучшими.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— В 2025 году большинство нацпроектов закрываются. Как это отразится на спорте в Татарстане?

— Да, в дальнейшем нацпроекты хотят изменить. Но для нас принципиально ничего не меняется. Мы все равно придерживаемся своих индикаторов, это оценка нашей деятельности. Продолжаем работать без оглядки на обстоятельства. На сегодняшний день, например, ведутся работы на базе футбольного клуба «Рубин», где выделены федеральные деньги. Продвигается программа земского тренера — по аналогии с сельскими учителями и врачами. Знаю, что обсуждается проект по адаптивному спорту, ряд вопросов по реконструкции и ремонту инфраструктурных объектов по федеральной программе. Дай Аллах, будем ждать, что все будет хорошо.

«Профессиональные клубы выступили успешно»

— В Татарстане много профессиональных спортивных клубов, и почти все они успешно выступают в высших дивизионах в своих видах спорта. Насколько налажено взаимодействие Министерства спорта республики с клубами?

— Понятно, что финансирование они от нас не получают. У нас в республике за каждым клубом закреплена какая-то определенная компания. Если у них хорошо, то они хорошие, а вот в случае «промаха» достается и нам (смеется). Коммуникации с клубами у нас налаженные, работаем сообща. Нет такого, что Министерство спорта само по себе, они сами по себе. По очень многим вопросам мы пересекаемся и работаем с ними. Например, по воспитанию молодых тренеров, спортсменов, работе клубных академий.

— Как бы вы оценили выступление татарстанских профессиональных клубов: «Рубин», «Ак Барс», УНИКС, «КОС-Синтез» и «Зенит-Казань»?

— Скажу так: все команды выступили в прошедшем году успешно. «Рубин» очень подтянулся, «Ак Барс» нашел свою игру с новым тренером. «Динамо-Ак Барс», «Зенит-Казань» завоевывают золотые медали. Женская волейбольная команда завоевала все трофеи 2024 года. Мужская и женская команды по хоккею на траве также стали чемпионами. У УНИКСа в этом году очень сильные конкуренты, сразу четыре команды претендуют на победу. Будем ждать, как они подойдут к плей-офф. Другие команды также выполнили задачи, почти все с медалями и кубками.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Какой клуб из Татарстана удивил вас с приятной стороны? Кто разочаровал?

— Как представитель ведомства, я не могу выделить какие-то определенные команды. Мне нравится системный подход наших клубов к работе по привлечению зрителей, общению с населением. Они совсем в ином «соусе» подают свой «товар», выстраивая коммуникацию не только вокруг одного соревнования или матча, а вокруг всего клуба. В Татарстане зрители уже избалованы, поэтому идет борьба за их интерес. Клубы не просто ждут, сложа руки: «давай приходи, болельщик», а они сами идут к зрителю, посещают университеты, школы, общаются со студентами и придумывают нестандартные решения. Им приходится делать праздник, без этого никак.

— Вы довольны тем, как ведущие клубы республики работают с молодыми воспитанниками?

— Возьмем, к примеру, «Рубин». Сегодня мы имеем 37 крытых футбольных манежей, 24 из которых построены за счет программы поддержки раиса Татарстана Рустама Минниханова. Мы в тесном тандеме с клубом продолжаем вести работы в данном направлении. Тот же «Ак Барс» уже начал контролировать и просматривать, как проходят тренировки в районах и казанских дворцах. Раис республики поставил задачу, чтобы в составе клубов-мастеров выступали минимум 25—30 процентов собственных воспитанников.

— Это выполнимая задача?

— Необходимо соблюсти баланс при достижении этих показателей. Все понимают, что чем больше наши родные игроки будут выступать в ведущих клубах, тем больше зрителей начнет ходить на соревнования, записываться в кружки и брать пример со старших. Все ресурсы и резервы для этого у нас есть.

«Каждый спортивный объект в республике загружен»

— Расскажите о ключевых проектах по строительству и модернизации спортивной инфраструктуры в Татарстане. Как они влияют на развитие спорта в республике?

— Сегодня Татарстан — один из лидеров по обеспеченности спортивными объектами в стране. Только лишь за прошедший год в республике построено 15 универсальных площадок, четыре крытых футбольных манежа, проведен капитальный ремонт многих других спортивных объектов. В 2025 году планируется строительство Центра развития футбола, на который выделено 1 млрд рублей из федерального и 667 млн рублей из республиканского бюджетов. Также ведется строительство пяти спортивных залов для настольного тенниса, Центра фехтования, и, конечно же, продолжаем работу над школой Алины Загитовой. Помимо этого, работаем с инвестором по реализации проекта Центра пляжных видов спорта на улице Сибгата Хакима.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Внушительно!

— Я иногда оглядываюсь назад и думаю: а если бы мы не провели в 2013 году Универсиаду? Возможно, и не построили бы столько объектов, и населению негде было позаниматься, развлечься. Каждый спортивный объект в республике загружен, вечерами — битком. И это, считаю, успех. Мы сегодня же не ставим только [задачу], чтобы они были великими спортсменами, важнее, чтобы люди были здоровыми. Население привыкает к здоровому образу жизни. Страна бы тратила намного больше денег на лечение граждан, нежели это происходит сейчас.

— На общественном совете Минспорта в октябре вы рассказывали, как были восхищены ажиотажем в Центре бокса и настольного тенниса в Казани.

— Да, я пришел на один турнир, а там в других коридорах еще дети занимаются, там — гимнастика, тут — еще другой кружок, не протолкнуться! И это в таком сложном микрорайоне, где много переселенцев, старые дома. Я спросил у директора: сколько в день проходит детей? Около двух тысяч. Вот куда бы они ходили без данного центра?

— В подъездах в лучшем случае, на уличной площадке зависали бы.

— Они бы в подъездах тусовались, не знали, куда энергию потратить. А здесь дети занимаются, прыгают, скачут. Ребенок придет домой вечером, сделает уроки и падает без сил спать. Потому что всю энергию выплеснул в спортивном кружке, на плохую компанию сил уже не остается. И это все — наши люди, которые будут работать в разных учреждениях. Не все станут спортсменами, зато будет понимание о здоровой жизни, дисциплине, выработают характер. Это деньги, которые мы вкладываем в будущее.

— Все лучшее — детям.

— Не только детям, но и старшим. Например, очень популярен бег. Марафонцы есть во всех компаниях, структурах, просто они, может быть, не столь заметны. Они друг друга затягивают бегать — один раз пробежал, и уже процесс не остановить. Ранним утром парни и девушки выходят на пробежку, каждый день толпа народу бегает марафон. Это очень мощный эффект имеет. И эти люди, которые занимаются спортом, они совсем другие. Очень сложно поднять себя в выходной, в субботний день пойти на тренировку. А они кайфуют, ощущают легкость после занятий, умеют побеждать себя. Спорт очень сильно воспитывает человека.

Зарплаты, стипендии и финансирование

— Инфраструктуру надо не только построить, но и обслуживать. Как обстоят дела с доходами и расходами, с контролем спортивных объектов?

— Стоит понимать, что спортивные объекты не самоокупаемые. Бюджет возмещает минимум 50 процентов, остальное закрывают сами. Если возникают какие-либо трудности, то отдельным обращением к раису республики мы расходы покрываем. Понятно, что, к примеру, лыжно-биатлонный центр не сможет полноценно окупать себя. Иногда население не слишком правильно нас понимает, люди считают, что все должно быть бесплатно. Но так быть не может. Спортивные объекты такие же, как театр, цирк или иное другое развлекательное заведение. Здесь тоже есть персонал, которому надо платить зарплату, да и сам объект надо содержать в порядке.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Как обстоят дела с выплатой зарплат на этих объектах?

— Сегодня очень низкий уровень заработной платы у персонала. Объекты стараются доводить зарплату до приемлемых цифр. Поэтому существуют дополнительные платные услуги на спортивных объектах. Но подчеркну, что во многих местах у нас учащиеся спортивных школ занимаются бесплатно.

— В октябре я побывал на заседании Общественного совета Минспорта РТ, где среди прочего обсуждалась проблема с задержками зарплат. Решилась ли эта проблема?

— Я вас поправлю. У нас не зарплата обсуждалась, а стипендия. Как раз стипендии надо увеличить. У нас никаких задержек нет, потому что это сразу прокурорская проверка, такое запрещено. А вот по стипендиям мы отстаем, в соседних регионах они уже выше. Поэтому в этом году это обязательная задача. Сейчас Центр социальных исследований уже проработал вопрос с Минфином. Вопрос стипендий — основной.

«Есть некоторые пробелы в работе районов»

— Мы в интервью говорим прежде всего о Казани, но что происходит со спортом в районах? Что делается, чего не хватает, какие есть проблемы и успехи?

— В районах главная проблема — нехватка специалистов. Районы вынуждены задумываться о тренерах и персонале еще при заявке на строительство условного бассейна. Получается так, что они только подают заявку, а уже отправляют своего студента на обучение. Свои воспитанники — это всегда лучше, чем приезжий специалист. Когда студенты возвращаются в район, то они уже знакомы с местом, населением, многие живут в родительском доме и могут экономить на жилье. И если таких студентов нет, то перед районом встает непростой вопрос работы с кадрами.

— Без специалистов никак.

— Мы строим суперсовременные объекты, бассейны, ледовые дворцы, универсальные комплексы. Там важно наличие квалифицированного тренера-специалиста. Но есть районы, которые приглашают тренеров из города, из других регионов, обеспечивают жильем и решают социальные вопросы. Многим доплачивают федерации за счет каких-то спонсорских вливаний компаний. И в таких районах абсолютно другое качество воспитания молодых спортсменов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Но кадры — это ведь не корень проблемы?

— У нас есть некоторые пробелы в работе районов. Во многих местах построили дома культуры, которые трансформируются в спортобъект. Сиденья убрал, ковер постелил — вот место для занятий борьбой или волейболом, бадминтоном или другими видами спорта. Не должны пустовать объекты. Иногда любят люди на местах жаловаться: «люди не идут», «время мертвое», «неудобное время». Все время удобно! Если не идут, значит, надо делать скидки какие-то, акции, привлекать пенсионеров, тех, кто свободен от работы в это время. Должна быть организация процесса, возможно, надо привлечь инструктора отдельного. Можно ведь проводить первенство района для компаний или аналог Спартакиады служащих. Провели первенство по плаванию в этом месяце, в другом уже люди сами подтянутся, начнут тренироваться для этих стартов. Не стоит ждать, что население само пойдет спортом заниматься, надо активно работать над привлечением народа.

— Как Министерство спорта взаимодействует с образовательными учреждениями для продвижения физкультуры и спорта среди учащихся? Существуют ли совместные проекты с вузами и школами?

— На сегодняшний день у нас в Татарстане созданы девять студенческих лиг по шести видам спорта: футболу, регби-7, волейболу, баскетболу, хоккею с шайбой и гандболу. К примеру, в студенческой волейбольной лиге в прошлом году приняло участие 564 студента из 46 образовательных учреждений. В 1 402 общеобразовательных организациях функционирует 1 582 спортивных зала. Много работаем со школами. В республике запущены и проводятся школьные лиги. Школьную волейбольную лигу без преувеличения можно назвать брендом Татарстана! В 2024/2025 учебном году в спортивных секциях задействованы более 328 тысяч детей, что составляет почти 68% от общего числа обучающихся. Также дети участвуют во Всероссийских турнирах «Золотая шайба», «Кожаный мяч».

— Дух соперничества особенно важен в спорте.

— Самое главное, что мы поменяли подход в спортивном образовании детей и студентов. У нас раньше соревнования были разового характера: один раз осенью сыграл и до мая всё забыли. А сейчас лига идет на протяжении всего учебного года. Стартуем в сентябре и до конца весны соревнуемся. Учащиеся и их знакомые приходят в выходные поболеть за своих. Это настоящий праздник для них.

Социальная политика: «для вернувшихся с СВО слова «нет» не существует»

— Какую роль играет спорт в социальной политике региона? Какие программы реализуются для поддержки малообеспеченных слоев населения, людей с ограниченными возможностями здоровья и других уязвимых групп?

— Мы работаем в том числе для улучшения качества жизни населения и повышения уровня здоровья. На сегодняшний день у нас много программ для детей и молодежи, пожилых людей. Оказываем поддержку людям с ограниченными возможностями здоровья, малообеспеченных слоев населения, проводим для них бесплатные спортивные мероприятия. Спорт в социальной политике направлен на создание равных возможностей для всех граждан.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— В некотором роде это даже важнее, чем воспитание профессиональных спортсменов.

— Они не все могут быть спортивными людьми, кто-то рукоделием занимается или еще чем-то. Но все равно эти люди должны быть задействованы. Я всегда говорю: они живут среди нас, формируют мнение наших детей, соседей. С ними надо работать, внедрять их в жизнь коллектива, а не «отшивать». И я всегда, когда звоню директорам спортивных школ, говорю, чтобы они держали контакт с тренерами по таким детям, гражданам. У кого-то может быть в семье проблемы, с деньгами, чтобы знали и помогали. Вдруг кому нужен инвентарь, купить или закрепить такого подопечного за какой-то компанией. Бывает одаренный ребенок из малообеспеченной семьи — надо поддержать. Одно время, когда я работал в Тюлячах, был один мальчишка, очень способный хоккейный вратарь. Его мама ни в какую не хотела пускать на соревнования: ребенку надо готовиться к ЕГЭ, и всё. И вот мы поддерживали, помогали с репетиторами. Потому что одаренные дети — штучные, надо дать им возможность проявить себя.

— Какие программы развития работают в направлении бойцов, вернувшихся с ранениями с СВО? Что планируется сделать? Есть ли перспективы в этом направлении?

— Все должны понимать, что сейчас с СВО с ранениями уже вернулись около двух тысяч человек. Они уже живут среди нас, и им надо помогать. Многие раньше занимались спортом или сейчас хотят образ жизни поменять. Поэтому у нас есть четкое поручение и задача закрывать их потребности на местах. В этом случае слова «нет» не существует. Если чего-то не хватает, значит, надо найти, сделать, организовать.

— И все-таки, что по программам поддержки?

— У нас есть республиканская школа по адаптивному спорту. Сейчас мы с ними подготовили проект, обсчитали, все расчеты есть. Хотим дальше открывать отделения в районах республики. Понятно, что везде такие школы открыть не получится, но надо, чтобы в каждом районе был ответственный человек, координатор.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Но есть и дорогостоящие виды спорта, которые нелегко организовать.

— Да, есть такие игровые виды, как хоккей с шайбой, в котором экипировка и инвентарь являются дорогими, также необходим лед, их организовать тяжелее всего, но все это решаемо. Вот сейчас мы приобретаем ружье для Дмитрия Голубцова, который уже участвует в российских соревнованиях. Мы их закрепляем за республиканской школой, также у нас есть Физкультурное спортивное общество инвалидов, с ними тоже держим тесный контакт.

Дальнейшие приоритеты Минспорта

— Каковы основные приоритеты Министерства спорта Татарстана на ближайшие годы?

— Нашу работу в Министерстве нельзя оценивать только медалями. Сегодня наша задача состоит в том, чтобы через физкультуру и спорт повлиять на оздоровление населения. Но она взаимосвязана, так сказать, есть три кита. Первое — кадры, второе — материально-техническая база, и третье — финансирование. Не должны гнаться только за количеством, нужно качество. Все должно быть одним целым, единым пазлом.

— Как вы оцениваете уровень подготовки спортивных кадров в регионе? Какие шаги предпринимаются для повышения квалификации тренеров и специалистов?

— Квалифицированные тренеры помогают развивать технические и тактические навыки, физическую подготовку спортсменов. Мы это прекрасно понимаем и регулярно отправляем тренеров на повышение квалификации. Здесь большую поддержку для нас оказывает Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, который в этом году отмечает 50-летие. Тренер в спорте — это тяжелый труд, не все могут работать в этой сфере. Будь я Рамзаном Кадыровым, то каждому бы по «Мерседесу» подарил (улыбается).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Сильно!

— Это же колоссальная работа! У нас постоянно мероприятия, проводим более 3 000 календарных соревнований. Там заняты наши специалисты. Вот в январе кто-то отдыхал столько дней, а тренеру надо уже 1 января быть на лыжне или в спортзале. Независимо, зуб у него заболел или дома проблемы, у него есть индивидуальный график спортсмена, которого тренер придерживается. Поэтому я считаю, что в сфере спорта работают сильные люди. Они не работают за зарплату, они идейные люди, без этого никак. А вообще, на эту тему я готов говорить хоть пять часов, наши специалисты заслуживают, чтобы о них говорили.

— Ваши пожелания на 2025 год?

— В этом году желаю всем здоровья, новых побед и чтобы оставались преданными своей работе и делам.