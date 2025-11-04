Казанские «стрелки» полетели за очередным золотом

В Сочи пройдут третий и четвертый туры чемпионата России по регби-7

«Стрелки» на тренировке перед третьим туром чемпионата России по регби-7. Фото: Динар Фатыхов

В Сочи стартуют два заключительных тура чемпионата России по регби-7. Действующие чемпионы страны — регбисты казанской «Стрелы-Ак Барс» опережают на два очка ближайших преследователей, команды московского «Динамо» и пензенского «Локомотива». «Реальное время» рассказывает о предстоящих матчах с помощью доктора «стрелков» Дмитрия Цурикова.

«В отпуск вся команда уйдет после 16 ноября, когда завершится чемпионат России по регби-7»

На очередную тренировку «Стрелы-Ак Барс» на стадионе «Тулпар» вышли только члены команды по регби-7, готовящиеся к финишу чемпионата страны. Тем не менее игроки команды по регби-15 остаются в распоряжении команды, включая ее легионеров.

— По завершении чемпионата страны по регби-15 у части членов команды случилась бы слишком большая пауза, в то время как другие игроки тренировались и играли в семерку. Поэтому у нас принято, что в отпуск вся команда уйдет после 16 ноября, когда завершится чемпионат России по регби-7. Поэтому вы и увидели наших легионеров, как и оставшихся игроков, не задействованных в «семерке», которые продолжают тренироваться, работают над физическими кондициями. В основном в тренажерном зале, — пояснил врач команды Дмитрий Цуриков.

— С игроками понятно, а как же тренерский состав? Ведь его представителям тренироваться не надо, — поинтересовалось «Реальное время».

— То же самое касается представителей тренерского штаба, тот же Джей Пи Нил в прошлом году ездил на заключительные туры чемпионата страны, поддерживая подопечных на пути к чемпионству. У нас в «семерке» тренер Рамиль Юсупов, его консультирует Александр Алексеенко, который в прошлом году приехал в Казань, и уже отсюда вся наша бригада полетела в Сочи на финальные этапы.

— Алексеенко очень эмоционально ведет себя на трибунах, консультируя. А в принципе на чьи указания ориентируются по ходу матча игроки?

— По принципу — одна голова хорошо, а две лучше, я думаю, игроки воспринимают все полезные советы, от кого бы они не исходили. Тем более от Сан Саныча, который до этого многократно приводил свои команды к чемпионству в России.

Главного тренера «стрелков» в семерке Рамиля Юсупова консультирует Александр Алексеенко. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Мы настраивались на то, что финал будет домашним»

— Спустя 12 лет команда в очередной раз стала чемпионом. Как ты это для себя отрефлексировал?

— Во-первых, спасибо динамовцам за то, что помогли нам сыграть домашний финал. Мы настраивались на то, что финал будет домашним, благодаря первому месту в регулярном чемпионате, но не смогли добиться этого. Так сложились обстоятельства, что мы вышли в финал Кубка России, готовились к нему. В итоге выиграли, и этот момент повлиял на уверенное выступление в регулярном чемпионате. Вначале проиграли в Красноярске «Красному Яру» в матче, где из-за дождя игра проходила по колено в воде. Команды были в одинаковых условиях, другое дело, что красноярцам, как более тяжелой команде, эти условия более комфортны. Они, как и их соседи из «Енисей-СТМ», исповедуют немного другой стиль регби, силовой, проще говоря, за счет продвижения к чужой зачетке в схватках, раках.

Мы же команда более бегущая, используем чаще игру ногой, и «Динамо» старается придерживаться подобного стиля. И вот эта разница в стилях привела к тому, что динамовцы в последнее время стали неудобны «Енисею-СТМ». Еще два года назад обыграли их в Кубке России, тем самым немного расчистив нам дорогу по пути к финалу, после чего мы взяли свой первый трофей в финале с «Красным Яром». В этом году динамовцы обыграли «Енисей-СТМ» в регулярке. Во второй игре чуть не победили, и по итогу уверенно выиграли свой полуфинал. В свою очередь, мы по игровой стилистике очень неудобны для динамовцев, играя в том же быстром, бегущем стиле, выигрывая у них все остальные матчи, включая нынешний сезон, когда в одной игре победили, даже оставаясь в меньшинстве.

Плюс преимущество своего стадиона, привычный часовой пояс, в отличие от того же Красноярска, свежесть игроков перед финалом. Если бы «Енисей-СТМ» вышел в финал, то нам пришлось бы возвращаться из Красноярска, где мы обыграли в полуфинале «Красный Яр», в Казань, затем снова лететь туда.

Главный тренер по семерке Рамиль Юсупов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Регби — это игра импульса, очень эмоциональная, игроки должны быть свежими и заряженными»

— В прошлом году, когда полуфинал проходил из трех матчей, в том числе именно такие перемещения «Красного Яра» по маршруту Казань — Красноярск — Казань между вторым и третьим матчами повлияли на то, что наши соперники в третьем матче полуфинала выглядели вялыми. На случай, если бы сейчас «Енисей-СТМ» выиграл свой полуфинал и финал пришлось бы проводить на его поле, у нас тренерский штаб не рассматривал вариант, чтобы остаться в Красноярске?

— Мы рассматривали такой вариант, но в итоге отказались от него. Во-первых, можно было попасть в некую функциональную яму, оставшись там. Плюс с психологической точки зрения был вариант перегореть. Регби — это игра импульса, игра очень эмоциональная, игроки должны быть свежими и заряженными, а кто, как не родные, члены семей, могут зарядить своих мужчин. Ну и наиболее оптимально вести подготовку к важнейшим матчам дома, где все знакомо, быт, тренировочные условия, свой стадион, да вот хотя бы и медицинский, и массажный кабинеты. Поэтому руководство приняло решение, после полуфинала вернуться в Казань, чтобы игроки увидели жен, детей, родителей.

— С подготовкой к финалу в бытовом отношении разобрались, а в психологическом? Не было давления от того, что ранее мы дважды уступали дома в матчах за бронзу и в прошлогоднем финале чемпионата страны в Красноярске?

— Находясь внутри команды, я чувствовал, что о тех матчах за бронзу никто и не вспоминал. А общее настроение было такое, что из пяти финалов (два Кубка плюс два Суперкубка) мы победили в четырех. Плюс в памяти был прошлогодний золотой финал, в котором мы уступили, играя в большинстве. Играть в Красноярске, где очень сильно ощущается давление трибун, очень тяжело по многим факторам.



Дмитрий Цуриков. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Наш стиль чем-то напоминает игру сборной Фиджи в семерке, выигрывающей олимпийские старты»

Повторюсь, спасибо «Динамо», что они своей победой подарили нам возможность сыграть домашний финал. Тем более что, получив преимущество своего поля, наши игроки больше вспоминали о победных финалах Кубка и Суперкубка России, в целом выглядели очень уверенными, в том числе за счет уверенности в том, что мы выросли в игровом мастерстве по сравнению с прошлым сезоном.



Плюс перед финалом было ощущение, что соперник наш опасается. Из-за этой самой неудобности нашего стиля мы традиционно лучше готовы в физическом плане и сильнее. Это стиль, чем-то напоминающий игру сборной Фиджи в семерке, которая стабильно выигрывает олимпийские старты. В свою очередь, у нас были опасения перед финалом, что соперник начнет играть, скажем так, «в футбол», это такой негативный контекст, когда имеются в виду симуляции, после столкновений, что в регби практически недопустимо, либо, скажем мягче, не приветствуется. И это зачастую начинает выводить наших игроков из себя, на этом фоне случаются ошибки. Но и в этом плане надо отдать динамовцам должное, в финале намека на симуляцию не было, в итоге он получился достойным с обеих сторон.

— Это отмечают болельщики обеих команд. Регби буквально отрывается от ряда командных игр, переходя, что называется, в другую лигу. Наверху, понятно, футбол с хоккеем. Далее баскетбол и волейбол, а сейчас регби опережает даже гандбол, не говоря уже о водном поло, хоккее с мячом и хоккее на траве, у которого вообще «отрицательная» популярность.

— Да, я обратил внимание, что усилия федерации регби России привели к тому, что один из матчей тура показывают по центральному «Матч ТВ», остальные по вспомогательным каналам, помимо того, есть качественные трансляции матчей тура по интернету. Идет хорошее освещение в печатных СМИ, настолько, что меня с победой в чемпионате поздравляли люди, казалось бы, далекие от регби. Мои знакомые по жизни, из футбола, мини-футбола, бывшие коллеги, родители одноклассников моих детей. Все были в курсе нашей победы.

Перед финалом «стрелки» и сосредоточены, и одновременно позитивны. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«По моим ощущениям, за золото будем бороться мы с динамовцами и Пензой»

— Сейчас вам светит перспектива с тем же «Динамо» разыграть золотые медали и в семерке, хотя рядом находится еще и Пенза. Тем не менее обыграй «Стрела-Ак Барс» динамовцев в финале второго тура, то сейчас была бы уже практически гарантированным чемпионом.

— Да, преимущество в очках над преследователями было бы весомее, оставляло бы право на ошибку. Тем не менее лучше такой итог, чем победа над динамовцами в прошлом году, когда мы на год потеряли из-за травмы Романа Рощина.

В нынешней ситуации просто осталась интрига перед заключительными третьим и четвертым турами, где, по моим ощущениям, за золото будем бороться мы с динамовцами и Пензой.

— У динамовцев недавно погиб игрок в автокатастрофе.

— Это Захар Морозов (в разбившемся автомобиле был еще игрок ЦСКА Виталий Чазов, который также скончался, — прим. авт.), он игрок молодежной команды динамовцев, выступавший и в 15, и в семерке. Кстати, в прошлом сезоне у нас было сотрудничество с динамовцами в чемпионате России среди молодежных команд, когда часть наших игроков выступала в составе бело-голубых, став в итоге чемпионами России среди молодежи. Морозов играл в том чемпионском составе. Наши соболезнования динамовцам, родным и близким Захара.