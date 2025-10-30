«Нашей стране по-прежнему очень нужно молоко»

Несмотря на ограничения, введенные Минсельхозом РФ на выдачу госсубсидий, агроинвесторы не сворачивают планы по строительству молочных ферм

Фото: Динар Фатыхов

Молочный бум назревает в Арском районе Татарстана. К 2027 году крупнейший производитель молока «Вамин» и местные аграрии планируют удвоить выпуск сырого молока — до 500 тонн в сутки, войдя в тройку «молочных королей» Татарстана. Однако новый глава района Алмаз Хисамутдинов смотрит дальше: он ищет инвестора для переработки картофеля, подобно «Чисто фри». Впрочем, ему повезло с культурным наследием: на родине татарского поэта Габдуллы Тукая будет отмечаться его 140-летие, под что раис Татарстана Рустам Минниханов выделил солидное финансирование. Подробнее — в материале «Реального времени».



Молочный прорыв за 9,4 млрд рублей

Встретиться с главным инвестиционным менеджером республики Талией Минуллиной приехал в АИР глава Арского района Алмаз Хисамутдинов. Он был избран на этот пост весной текущего года. До того долгое время возглавлял Управление ветеринарии Республики Татарстан, хорошо знает «болячки» животноводства и птицеводства и поэтому успел быстро освоиться на новом месте.



С его приходом Арск готовится к прорыву в молочной индустрии. К 2027 году производители планируют выйти на суточный надой в 500 тонн, сообщил он. Для сравнения: в настоящий момент только Кукморский район производит 500 тонн в сутки, Балтасинский и Атнинский районы — около 400 тонн. Причем эта тройка лидеров прочно удерживает позиции в республике.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Крупнейшим проектом станет молочная ферма от ООО «СХП «Молочное объединение Вамин», принадлежащего Минтимеру Мингазову. В этот проект будет вложено 5,4 миллиарда рублей, и он предполагает создание комплекса на 4 200 голов скота с производственной мощностью 55 тонн молока в сутки. Узнать подробности от самого Минтимера Мингазова не представилось возможности: его не было на встрече в АИР РТ.

К 2027 году в Арском районе планируется строительство еще девяти новых молочных комплексов, продолжил Алмаз Хисамутдинов. Общий объем инвестиций превышает 4 млрд рублей. Инвесторами выступили местные агрофирмы «Кишет», «Ватан», «Кырлай», «Казанка», «Игенче», «Ак Барс», следовало из его презентации. По словам руководителя района, пять молочных комплексов уже строятся, четыре находятся на стадии закладки.

Молоко свободно перетекает по республике

Новые ростки на молочной ниве уже есть. ООО «Кызыл-Яр» в этом году завершило строительство молочно-товарного комплекса стоимостью 200 млн рублей. Он рассчитан на содержание 500 дойных коров. «Уже завезено 1 600 нетелей, комплекс заполняется», — рассказал Алмаз Хисамутдинов.

В результате молочный комплекс Арского района заметно укрепится. По прогнозу главы, дойное стадо вырастет до 20 тысяч коров, суточный надой — до 500 тонн.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Впрочем, сам Алмаз Хисамутдинов не видит в этом особого достижения. По его словам, рядом соседние районы движутся в этом направлении, так как проблем с переработкой молока в республике нет. «Арское молоко почти полностью перерабатывается на мощностях «Вамина». А если нет, то можно перенаправить на другие молочные заводы. Молоко свободно перетекает с одного района в другой», — рассказал он.

Не ради госсубсидий

Позднее его спросили, не свернутся ли планы инвесторов в связи с тем, что Минсельхоз РФ с 1 января 2026 года ограничит выдачу субсидий крупным производителям за реализацию молока. Согласно планам ведомства, они будут предоставляться только малым и средним предпринимателям, соответствующим критериям единого реестра МСП. Если быть точнее, то субсидии не смогут получить те, чья выручка составляет 600 млн рублей в год, уточнил представитель Минсельхоза РТ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Под эти критерии попадают «Вамин» и часть инвесторов Арского района. Однако глава заверил, что планов по переносу проектов нет. Инвесторы делают ставку на растущий спрос на молочные продукты, тогда как производство в других регионах снижается. «Нашей стране по-прежнему очень нужно молоко», — поддержал его представитель Минсельхоза РТ.

При этом новый глава района Алмаз Хисамутдинов озабочен другим. Урожай картофеля, которым всегда славился Арский район, вырос, а перерабатывать негде. «У нас есть земля, склады, а переработки нет», — посетовал он. Власти района ищут инвестора, подобно чистопольскому «Чисто фри».



Сколько гостей приедет к Тукаю

На встречу в АИР приехали инвесторы Поволжского завода «Ихлас», который занимается выпуском заменителя цельного молока, премиксов и комбикормов. Его особенность в том, что на одной площадке функционируют две производственные линии: одна для премиксов и заменителя цельного молока, а вторая — для комбикормов. Завод был запущен в июне 2022 года. Его производственные мощности расположены на площади 1 300 квадратных метров, а общий объем инвестиций составил 450 миллионов рублей. На сегодняшний день на предприятии трудятся 46 специалистов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Линия премиксов загружена наполовину, в то время как комбикормовая линия работает в режиме круглосуточного производства, рассказала представитель инвестора Резида Рахимова. Высокий спрос на комбикорма привел к решению о строительстве второго комбикормового завода рядом с существующим. Строительство уже началось, инвестиции в новый объект составят 350 миллионов рублей. Планируется, что новый завод площадью 1,4 тысячи кв. м будет запущен в феврале 2026 года.

Арскому району повезло с культурным наследием. В будущем году на родине татарского поэта Габдуллы Тукая будет отмечаться его 140-летие, под что раис Татарстана Рустам Минниханов выделил солидное финансирование. «Если каждый из тех, кто входит в Конгресс татар, оставит пару рублей, то это заметно обогатит Арск. Другое дело, где размещать почетных гостей и какую туристическую программу делать? И сколько гостей приедет — вопрос», — озадачила присутствующих Талия Минуллина.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru