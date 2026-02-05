Новости технологий

Где в Татарстане установят камеры контроля скорости в 2026 году

11:10, 05.02.2026

«Реальное время» подготовило полный список и интерактивную карту

Фото: Артем Дергунов

В 2026 году в Казани и на прилегающих трассах планируется установить 98 новых камер фотовидеофиксации нарушений ПДД. Они будут работать в круглосуточном режиме и передавать данные в единую систему фиксации нарушений.

Напомним, на установку камер потратят почти 300 млн рублей. Основные технические характеристики комплексов включают: измерение скорости — от 0 до 350 км/ч с погрешностью не более 1 км/ч; распознавание номерных знаков с вероятностью не менее 98%; работу при температурах от -50°C до +40°C; защиту оборудования не ниже IP66.

    Адреса установки камер в Казани.

    • Улица Чистопольская (дома 38, 71А, 84/11).
    • Улица Островского, дом 61.
    • Улица Тэцевская, дом 181.
    • Улица Беломорская (дома 66а, 69А, 226/2).
    • Улица Вишневского (дома 12, 49)
    • Проспект Победы — улица Файзи.
    • Улица Ибрагимова — проспект Ямашева.
    • Улица Ершова — улица Маленькая.
    • Улица Лево-Булачная, дом 44.
    • Улица Рихарда Зорге, дом 31Б.
    • Улица Нурсултана Назарбаева, дом 48.
    • Улица Братьев Батталовых.
    • Улица Декабристов, дом 81В.
    • Улица Кул Гали — улица Акчулпан.
    • Проспект Альберта Камалеева, дом 30.

    Набережные Челны

    • Сармановский тракт, дом 15Б.
    • Проспект М. Джалиля, дом 58.
    • Проспект Х. Туфана (напротив дома 58а).
    • Улица Старосармановская, дом 29.

    Федеральные трассы:

    М-7 «Волга»

    • 836-899 км (Пестречинский, Рыбно-Слободский, Тюлячинский районы).
    • 968 км (Мамадышский район).
    • 1032 км (Елабужский район).

    Р-239 «Казань-Оренбург»

    • 35-42 км (Лаишевский район).
    • 77-161 км (Рыбно-Слободский, Новошешминский районы).
    • 117 км (Чистопольский район).

    Р-241 «Казань-Ульяновск»

    • 19-101 км (Верхнеуслонский, Буинский районы).

    Расположение всех камер можно посмотреть н карте ниже.

    Дмитрий Зайцев

