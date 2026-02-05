Где в Татарстане установят камеры контроля скорости в 2026 году
«Реальное время» подготовило полный список и интерактивную карту
В 2026 году в Казани и на прилегающих трассах планируется установить 98 новых камер фотовидеофиксации нарушений ПДД. Они будут работать в круглосуточном режиме и передавать данные в единую систему фиксации нарушений.
Напомним, на установку камер потратят почти 300 млн рублей. Основные технические характеристики комплексов включают: измерение скорости — от 0 до 350 км/ч с погрешностью не более 1 км/ч; распознавание номерных знаков с вероятностью не менее 98%; работу при температурах от -50°C до +40°C; защиту оборудования не ниже IP66.
Адреса установки камер в Казани.
- Улица Чистопольская (дома 38, 71А, 84/11).
- Улица Островского, дом 61.
- Улица Тэцевская, дом 181.
- Улица Беломорская (дома 66а, 69А, 226/2).
- Улица Вишневского (дома 12, 49)
- Проспект Победы — улица Файзи.
- Улица Ибрагимова — проспект Ямашева.
- Улица Ершова — улица Маленькая.
- Улица Лево-Булачная, дом 44.
- Улица Рихарда Зорге, дом 31Б.
- Улица Нурсултана Назарбаева, дом 48.
- Улица Братьев Батталовых.
- Улица Декабристов, дом 81В.
- Улица Кул Гали — улица Акчулпан.
- Проспект Альберта Камалеева, дом 30.
Набережные Челны
- Сармановский тракт, дом 15Б.
- Проспект М. Джалиля, дом 58.
- Проспект Х. Туфана (напротив дома 58а).
- Улица Старосармановская, дом 29.
Федеральные трассы:
М-7 «Волга»
- 836-899 км (Пестречинский, Рыбно-Слободский, Тюлячинский районы).
- 968 км (Мамадышский район).
- 1032 км (Елабужский район).
Р-239 «Казань-Оренбург»
- 35-42 км (Лаишевский район).
- 77-161 км (Рыбно-Слободский, Новошешминский районы).
- 117 км (Чистопольский район).
Р-241 «Казань-Ульяновск»
- 19-101 км (Верхнеуслонский, Буинский районы).
Расположение всех камер можно посмотреть н карте ниже.
