Где в Татарстане установят камеры контроля скорости в 2026 году

«Реальное время» подготовило полный список и интерактивную карту

Фото: Артем Дергунов

В 2026 году в Казани и на прилегающих трассах планируется установить 98 новых камер фотовидеофиксации нарушений ПДД. Они будут работать в круглосуточном режиме и передавать данные в единую систему фиксации нарушений.

Напомним, на установку камер потратят почти 300 млн рублей. Основные технические характеристики комплексов включают: измерение скорости — от 0 до 350 км/ч с погрешностью не более 1 км/ч; распознавание номерных знаков с вероятностью не менее 98%; работу при температурах от -50°C до +40°C; защиту оборудования не ниже IP66.

Адреса установки камер в Казани.

Улица Чистопольская (дома 38, 71А, 84/11).

Улица Островского, дом 61.

Улица Тэцевская, дом 181.

Улица Беломорская (дома 66а, 69А, 226/2).

Улица Вишневского (дома 12, 49)

Проспект Победы — улица Файзи.

Улица Ибрагимова — проспект Ямашева.

Улица Ершова — улица Маленькая.

Улица Лево-Булачная, дом 44.

Улица Рихарда Зорге, дом 31Б.

Улица Нурсултана Назарбаева, дом 48.

Улица Братьев Батталовых.

Улица Декабристов, дом 81В.

Улица Кул Гали — улица Акчулпан.

Проспект Альберта Камалеева, дом 30.

Набережные Челны

Сармановский тракт, дом 15Б.

Проспект М. Джалиля, дом 58.

Проспект Х. Туфана (напротив дома 58а).

Улица Старосармановская, дом 29.

Федеральные трассы:

М-7 «Волга»

836-899 км (Пестречинский, Рыбно-Слободский, Тюлячинский районы).

968 км (Мамадышский район).

1032 км (Елабужский район).

Р-239 «Казань-Оренбург»

35-42 км (Лаишевский район).

77-161 км (Рыбно-Слободский, Новошешминский районы).

117 км (Чистопольский район).

Р-241 «Казань-Ульяновск»

19-101 км (Верхнеуслонский, Буинский районы).

Расположение всех камер можно посмотреть н карте ниже.

Дмитрий Зайцев